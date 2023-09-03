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اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم

9/3/2023 2:22:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أبرم اتحاد كرة القدم، اتفاقية تعاون رياضي مع وزارة التربية والتعليم، تعنى بتطوير ونشر كرة القدم في المدارس، بإشراف كوادر تدريبية وادارية متخصصة ومؤهلة.
وجرى حفل التوقيع صباح اليوم في مقر وزارة التربية والتعليم، بحضور الأمين العام للاتحاد سمر نصار، وأمين عام الوزارة د. نواف العجارمة، وعدد من المسؤولين والقائمين على المشروع.
وأكدت نصار أن مشروع "كرة القدم للمدارس"، يهدف بشكل رئيسي إلى الكشف المبكر عن المواهب من اللاعبين واللاعبات صغار السن، لصقلها ورفد المنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في المدارس، عبر في دورات متخصصة.
وأضافت: "إن توقيع الاتفاقية يجسد أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، سعياً لتوفير بيئة آمنة للطلاب والطالبات ضمن الفئة العمرية المستهدفة (9 الى 11) سنة، لممارسة كرة القدم وسط ظروف ملائمة، خاصة في الأماكن الاقل حظاً وبفرص متكافئة، مع تأهيل الكفاءات الفنية والإدارية للأشراف على المشروع.
وقدمت الأمين العام للاتحاد، شكرها وتقديرها لوزارة التربية والتعليم، على تعاونها الكبير، وتقديم الدعم اللازم وتوفير البنية التحتية ومختلف التفاصيل التي تعنى بإنجاح المشروع وضمان استمراريته لسنوات قادمة، وتحقيق أهدافه كافة.
بدوره، بين العجارمة أن الوزارة تولي الألعاب الرياضية بشكل عام أهمية كبيرة باعتبارها مكملا للعملية التعليمية، وبشكل خاص كرة القدم التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في العالم.
كما أكد استعداد الوزارة للتعاون المشترك مع الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال مدارسها التي تضم نحو 2 مليون طالب يمثلون المجتمع الأردني، وتوفير كافة المتطلبات التي تسهم في نجاح هذا المشروع الهام.
وشهد حفل توقيع الاتفاقية تبادل الهدايا والدروع التذكارية.
يذكر أن مشروع كرة القدم للمدارس يأتي بالشراكة مع الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث انطلقت فعالياته في الفصل الثاني من العام الماضي، وتضمن إقامة دورات للمدربين والمدربات، مع توفير الأدوات اللازمة لهم، ليحقق المشروع في مرحلته الأولى نجاحاً لافتاً، بانتظار تطبيقه ضمن خطة استراتيجية تهدف لتوسيع المشروع ليشمل مديريات ومدارس على نطلق كبير يشمل جميع محافظات المملكة، مع إشراك الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولا إلى استحداث بطولات ومسابقات لهذه الفئة العمرية.
وكان المشروع حقق أرقاما لافتة خلال تطبيقه الفصل الثاني من العام الماضي، حيث بلغ عدد اللاعبين واللاعبات 2556، مثلوا 160 فريقا، فيما وصل عدد المدارس إلى 480، من 10 مديريات مختلفة، حيث يطمح إلى مضاعفة هذه الأعداد بحلول الأعوام الأربعة المقبلة.



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