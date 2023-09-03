ميداليتان برونزيتان للأردن في بطولة آسيا لناشئي التايكواندو
التاريخ
9/3/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أحرز المنتخب
الوطني للناشئين للتايكواندو ميداليتين برونزيتين اليوم في بطولة آسيا المقامة
حاليا في العصمة اللبنانية بيروت، عن طريق مؤمن عصفور (وزن تحت تحت 78 كغم) بعد
انسحابه بسبب الاصابة في الدور نصف النهائي أمام لاعب من الصين تايبه، وجعفر
الداوود (وزن تحت 51 كغم) بعد خسارته في
الدور نصف النهائي أمام لاعب من اوزبكستان.
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