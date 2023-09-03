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ميداليتان برونزيتان للأردن في بطولة آسيا لناشئي التايكواندو

9/3/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أحرز المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو ميداليتين برونزيتين اليوم في بطولة آسيا المقامة حاليا في العصمة اللبنانية بيروت، عن طريق مؤمن عصفور (وزن تحت تحت 78 كغم) بعد انسحابه بسبب الاصابة في الدور نصف النهائي أمام لاعب من الصين تايبه، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم) بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام لاعب من اوزبكستان.



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