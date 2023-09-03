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أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي للجمباز

9/3/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد- واصل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، تألقه وحقق اليوم الأحد، الميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي والمقامة في مدينة ميرسين التركية.

وحل "أبو السعود" في المركز الأول بعد أن جمع ١٥.٥٥٥ نقطة تاركاً المركز الثاني للأوكراني أوليغ فيرنيف الذي نال الفضية بجمعه ١٤.٨٠٠ نقطة وجاء الفنلندي أوسكار كيرميس ثالثاً بمجموع ١٣.٥٠٠ نقطة.

يذكر أن أحمد أبو السعود يستعد للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.



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