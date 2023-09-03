أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي للجمباز

أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي للجمباز
التاريخ
9/3/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- واصل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، تألقه وحقق اليوم الأحد، الميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي والمقامة في مدينة ميرسين التركية.
وحل "أبو السعود" في المركز الأول بعد أن جمع ١٥.٥٥٥ نقطة تاركاً المركز الثاني للأوكراني أوليغ فيرنيف الذي نال الفضية بجمعه ١٤.٨٠٠ نقطة وجاء الفنلندي أوسكار كيرميس ثالثاً بمجموع ١٣.٥٠٠ نقطة.
يذكر أن أحمد أبو السعود يستعد للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.
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