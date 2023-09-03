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لاعبو بايرن ميونخ مستاؤون من تعاقدات الفريق

9/3/2023 2:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد لاعبو بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بعد الفوز 2 - 1 على فريق بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت أن فترة الانتقالات الأخيرة الخاصة بالنادي كان من الممكن أن تكون أفضل، وأن الفريق قد يواجه عواقب وخيمة.

وقال ليون غوريتسكا لاعب خط الوسط: من الواضح أن الأمور لم تسر كما كان يتخيل المسؤولون.

وفشل النادي في حسم التعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع جواو بالينيا في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية بعدما رفض ناديه فولهام إتمام الصفقة.

وطلب توماس توخيل مدرب بايرن التعاقد مع بالينيا، حيث كان يبحث عن لاعب في هذا المركز. وقال توخيل: هذا أمر محزن للغاية.

وفشل بايرن أيضا في ملء الفراغ الذي تركه الظهير الأيمن بنيامين بافارد، الذي انتقل لإنتر ميلان. كما رحل بديله جوسيب ستانيستيش، إلى باير ليفركوزن معارا قبل التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان.

وقال لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش: إذا أصيب العديد من اللاعبين، ستكون الأمور صعبة.

ويشارك بايرن ميونخ هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، وكأس ألمانيا، ودوري الأبطال، كما سيتواجد لاعبون مع منتخباتهم الوطنية وسط جدول مباريات مزدحم.



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