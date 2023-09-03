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انتصارات لاتحاد الرمثا والجزيرة وكفرسوم في افتتاح منافسات دوري كرة الأولى

9/3/2023 2:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد -حقق فريق اتحاد الرمثا فوزا كبيرا على نظيره فريق العالية بنتيجة 5- 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الرصيفة، في مستهل مباريات الأسبوع الأول لدوري اندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وفي مواجهة ثانية ضمن نفس الدوري، فاز فريق الجزيرة على ضيفه فريق الطرة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البتراء.
وسجل فريق كفرسوم انتصارا ثمينا على فريق عمان بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
و تقام يوم غد الإثنين 3 مباريات، بالتوقيت نفسه عند الساعة السادسة مساء، يلعب في الأولى صما مع السرحان على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي في الثانية عمان اف سي مع الهاشمية على ملعب البتراء، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مباراة العربي البقعة.
وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم بعد غد، بإقامة مباراة واحدة، تجمع الصريح مع أم القطين عند الساعة السادسة على ملعب الأمير هاشم.



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