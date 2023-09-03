مدن - حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه أستون فيلا 3-0 أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة.

وسجل أهداف ليفربول دومينيك سوبوسلاي (3) ولاعب أستون فيلا مات كاش (22 بالخطأ في مرماه) ومحمد صلاح (55).

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 10 نقاط، في المركز الثالث بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 6 نقاط في المركز الثامن.

واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب على تشكيلة اللاعب المعتادة 4-3-3، حيث وقف جويل ماتيب إلى جانب جو جوميز في عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، وأدى أليكسيس ماك أليستر دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه كورتيس جونز ودومينيك سوبوسلاي، وراء ثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز.

من جانبه، لجأ مدرب أستون فيلا أوناي إيمري إلى طريقة اللعب 3-4-2-1، حيث تكون الخط الخلفي من إزري كونسا ودييجو كارلوس وباو توريس، ولعب على طريقي الملعب كل من مات كاش ولوكاس ديني، وتمركز بوبكر كامارا في وسط الملعب مع دوجلاس لويز، فيما تحرك موسى ديابي وجون ماكجين، خلف المهاجم الصريح أولي واتكينز.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة الثالثة، عندما أرسل أرنولد كرة عرضية مرت من أمام الجميع، لتصل إلى سوبوسلاي الذي سددها من لمسة واحدة لتستقر على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز.

وتوقف اللعب لفترة من الوقت، بعد تعرض مدافع أستون فيلا دييجو كوستا للإصابة، فاستغل المدرب إيمري الأمر ليجري تعديلا تكتيكيا، من خلال الزج بالجناح ليون بايلي.

وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 22، عندما مرر صلاح كرة بينية إلى نونيز الذي تابعها من زاوية ضيقة، لترتطم بالعارضة قبل أن ترتد من قدم كاش وتستقر في المرمى.

وكاد ليفربول يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 27، لكن رأسية ماتيب إثر ركلة حرة نفذها أرنولد، ابتعدت عن المرمى.

وأثمر ضغط فيلا على حامل الكرة، عن حصول بايلي على الكرة وتمريرها إلى ماكجين الذي سدد فوق المرمى بالدقيقة 33، وعجز واتكينز عن متابعة عرضية من الناحية اليسرى داخل مرمى ليفربول في الدقيقة 38.

وأهدر نونيز فرصة ثمينة لصاحب الأرض في الدقيقة 39، عندما تبادل الكرة مع صلاح، قبل أن يسدد في العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تلقى صلاح تمريرة من أرنولد، ليسدد من زاوية ضيقة ويحرمه الحارس مارتينيز من التسجيل.

وتألق حارس ليفربول أليسون بيكر، في التصدي لمحاولة كاش إثر تمريرة من ديني في الدقيقة 48، وبعدها بدقيقة واحدة، أرسل صلاح كرة "مقشرة" إلى نونيز نحو القائم البعيد، لكن الأخير تابعها دون رقابة بجانب المرمى.

وتمكن صلاح من تدوين اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 55، عندما تابع الكرة من مسافة قريبة في الشباك، إثر رأسية من نونيز.

وأجرى كلوب تبديلا ثلاثيا، دخل من خلالها هارفي إليوت وكودي جاكبو وديوجو جوتا مكان جونز ونونيز ودياز.

وأطلق أرنولد تسديدة قوية علت المرمى في الدقيقة 69، قبل أن يغادر الملعب مصابا ويدخل مكانه كوانساه.

وحصل صلاح على الكرة من فوق المدافعين، ليختار التسديد من زاوية ضيقة، بيد أن مارتينيز أبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 74.

ووصلت الكرة خارج منطقة جزاء فيلا إلى سوبوسلاي الذي سددها زاحفة مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 79، ومرت الدقائق المتبقية بهدوء مع سيطرة واضحة لصاحب الأرض على الكرة، ما منع الضيوف من تقليص النتيجة.

وبدا سوبوسلاي، سعيدا بمساهمته في فوز فريقه، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "من الجيد دائما الفوز، حتى خارج أرضنا، لكن على أرضنا أمام عدد لا أعرفه من المشجعين، يسعدني تسجيل هدفي الأول وسيكون هناك المزيد في المستقبل".

وأضاف: "الأمر مختلف دائما، في المباراة الأولى على أرضنا لم نبدأ بشكل جيد، وفي مواجهة نيوكاسل لم نفعل ذلك، لذا كان الشيء المهم هو أن نبدأ جيدا الآن وننهي المباراة بـ11 لاعبا. لقد قدمنا أداء جيدا للغاية، وتقدمنا بسرعة 2-0. قدم أداء جيدا وسجلنا هدفا في الشوط الثاني أيضا".

وعن كيفية استقراره في ليفربول، قال اللاعب المجري: "نعم، قلت ذلك بعد المباراة الثانية أو المباراة الثالثة، بالطبع نحتاج إلى الوقت. نحن لا نعرف بعضنا البعض جيدا حتى الآن، ولكننا سنكون أفضل وأفضل".

وعن مستقبل زميله محمد صلاح الذي يحاول اتحاد جدة ضمه بصفقة قياسية، قال سوبوسلاي: "كرة القدم هي ما يتحدث عنه الجميع. نحن سعداء حقا ببقائه. بالطبع نتحدث بين بعضنا البعض عن الأمر لكنه يريد البقاء، يريد أن يكون هنا وأن يكون معنا. نحن حقا نريد ذلك، نحن بحاجة إلى أشخاص مثله في الفريق".

من جانب آخر، كان الهدف الأول من صناعة الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي رفع رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 55 تمريرة حاسمة.

وذكرت شبكة "سكواوكا"، أن أرنولد قدم التمريرة الحاسمة رقم 505، وتجاوز كل من نجم آرسنال السابق مسعود أوزيل (54 تمريرة حاسمة في 184 مباراة)، ونجم تشيلسي السابق إيدن هازارد (54 في 245)، ولاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق خوان ماتا (54 في 278).

من ناحيتها ذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن أرنولد بات ثالث لاعب يقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر في البربميرليج خلال عام واحد، بعد لاعب آرسنال لياندرو تروسارد ونجم ليفربول محمد صلاح. وتابعت الشبكة أن هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها أرنولد 10 تمريرات حاسمة أو أكثر في المسابقة خلال عام واحد، بعد العامين 2019 (17) و2021 (13).

الليجا

كال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، المديح للإنجليزي جود بيلينجهام، الذي سجل للمباراة الرابعة على التوالي ومنح فريقه الفوز في الوقت الإضافي أمام خيتافي (2-1) أول من أمس السبت في أول مباراة له على ملعب سانتياجو برنابيو بعد تجديده، وأشاد بقدرته على التعلم "بسرعة كبيرة" وأنه ينظر دائما "نحو مرمى الخصم".

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "لم أقل له أي شيء خاص قبل ظهوره الأول في البرنابيو. لقد كان هادئا وكان يركز على المباراة. أراد حقا اللعب هنا وكان لديه الكثير من الحماس. لقد رأيته هادئا للغاية".

وأضاف المدرب الإيطالي: "على مستوى الجودة، الأمر ليس مفاجئا، لكنها الأهداف التي سجلها في جميع المباريات. إنها أيضا مفاجأة بالنسبة له".

وتابع "إنه لاعب يتعلم بسرعة كبيرة. ليس من الضروري إخباره بالأشياء عدة مرات لأنه سهل التعلم. كان ذلك واضحا على مستواه في دورتموند (فريقه السابق) لكنه الآن بات يتحرك كثيرا بدون الكرة نحو منطقة المنافس. ودائما ما ينظر إلى الأمام".

وفي تحليله للمباراة، أعرب "كارليتو" عن أسفه لتوتر فران جارسيا، الذي اضطر لاستبداله في الشوط الأول بعد ارتكاب خطأ صعب المباراة بالنسبة لريال مدريد.

وقال "إنها مباراة صعبة ضد فريق يدافع بشكل جيد للغاية وتكتل في الخلف. من الصعب إيجاد الفرصة، بل وأكثر من ذلك، استقبال الهدف الأول. هذا لا يغير أفكاري بشأن فران، الذي كان لديه بداية جيدة للغاية".

وأضاف "لقد دافع خيتافي بقوة، كان من الصعب علينا الوصول إلى مرمى المنافس في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان مختلفا. سجلنا مبكرا، وسنحت لنا العديد من الفرص. ونجح بيلينجهام كالمعتاد في تسجيل هدف الفوز".

ويعد هذا هو رابع أهداف الدولي الإنجليزي هذا الموسم في الليجا مع الريال، ليتربع اللاعب الشاب على صدارة الهدافين.

ولعب الألماني توني كروس دورا بارزا في عودة الفريق بعد دخوله المباراة بعد الاستراحة، واعترف أنشيلوتي: "إذا دفعت بكروس، فإنك تضيف المزيد من الجودة إلى المباراة. في بعض الأحيان يتعين عليك التغيير، لا يمكنك دائما القيام بذلك بشكل صحيح بنسبة 100 %. قدم كروس تمريرات متقنة للغاية".

واعترف المدرب الإيطالي بأنه سيقوم قريبا بإجراء المزيد من التناوبات في الفريق الأساسي، ما يزيد من فرص كروس ولوكا مودريتش للعب كأساسيين.

وبهذا الفوز واصل الريال حصد النقاط الثلاث، ليتربع على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

من جهته، أكد خوسيلو ماتو، مهاجم ريال مدريد، صاحب هدف التعادل الأول لفريقه أمام خيتافي، سعادته الكبيرة بثقة أنشيلوتي به ليلعب بدلا من البرازيلي فينيسيوس جونيور المصاب.

وصرح اللاعب عقب المباراة "إنها ثلاث نقاط مهمة جدا قبل فترة التوقف الدولي. الآن أمامنا أسبوعان دون منافسة وكان من المهم الحصول على 12 نقطة من أصل 12. على المستوى الشخصي إنني سعيد للغاية لأن المدرب وثق بي اليوم وبالنسبة للمهاجم من المهم جد أن يسجل الأهداف، في الشوط الثاني كنا متفوقين كثيرا ونستحق الفوز".

وأضاف الوافد الجديد من صفوف إسبانيول "سعيد جدا بارتداء قميص حياتي مرة أخرى. سأقدم كل ما لدي بغض النظر عن عدد الدقائق التي سألعبها. شعرت اليوم بحالة جيدة للغاية وسعيد جدا بالحصول على النقاط الثلاث".

إلى ذلك، أعرب بيلينجهام عن سعادته بأول ظهور له في سانتياجو برنابيو، مشيرا إلى أن اللحظة التي أعقبت هدفه كانت "أعلى صوت" سمعه على الإطلاق "في ملعب كرة قدم".

وصرح بيلينجهام عقب الفوز: "لحظة هدفي هي أعلى صوت سمعته في ملعب كرة قدم. لا أستطيع تصديق ذلك. عندما غنوا أغنية "Hey Jude" في النهاية أردت التوقف والاستماع إليهم. كانت ساقاي ترتجفان".

وأضاف: "أعلم أنهم وقعوا معي لمثل هذه اللحظات، وأعلم أنني أستطيع القيام بذلك ويجب أن أستمر على هذا المنوال".

ويعد هذا هو خامس أهداف الدولي الإنجليزي هذا الموسم في الليجا مع ريال، ليتربع اللاعب الشاب على صدارة الهدافين.

على صعيد آخر، أجلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية أمس الأحد في ختام منافسات المرحلة الرابعة، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة في العاصمة الإسبانية.

وقال أتلتيكو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات في بيان "تم تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم".

ولم يتم تحديد الموعد الجديد للمباراة.

وتعيش العاصمة الإسبانية حالة تأهب بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة طوال الأحد من جبهة تؤثر أيضا على مناطق إسبانية أخرى.

وطلب مجلس مدينة مدريد من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي "البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".

ووضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية معظم أنحاء إسبانيا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة. يمكن أن يتراكم أكثر من 120 لترا من المياه لكل متر مربع في مدريد وفقا للوكالة.

البوندسليجا

سقط فرانكفورت أمس الأحد في فخ التعادل أمام كولن (1-1) في إطار الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

تقدم لاعب الوسط النمساوي فوريان كاينز لفريق كولن (43) من المباراة، بينما أدرك الظهير الأيسر الفرنسي نييلس نكونكو التعادل لصالح فرانكفورت (87).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فرانكفورت إلى خمس نقاط في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد كولن إلى نقطة في المركز الـ14.

ويتصدر بايرن ليفركوزن البطولة برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف أمام بايرن ميونخ.

ليج 1

سقط ريمس أمس في فخ التعادل أمام متز (2-2) في إطار الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (ليج 1).

تقدم الجناح السنغالي تيدياني سيبالي لمتز (7) من المباراة، بينما سجل الإيفواري عمر دياكيتي هدفي ريمس (17 و25)، وأدرك لاعب الوسط الجامبي أبلي جامو التعادل لصالح ميتز (63).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ريمس إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد متز إلى خمس نقاط في المركز الـحادي عشر.

وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، استعاد ليل درب الانتصارات بالفوز على مونبلييه بهدف نظيف سجله لاعب الوسط التركي يوسف يازجي (2) من المباراة. وكان ليل قد خسر في الجولة السابقة أمام لوريان (1-4).

وبنتيجة مباراة أمس، ارتفع رصيد ليل إلى سبع نقاط في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق لوهافر أول انتصار له في البطولة خلال أربع جولات بالفوز على لوريان بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية لو هافر لاعب الوسط الروسي دالر كوزياييف (53) من المباراة والمهاجم الفرنسي نبيل عليوي (70) ولاعب الوسط الفرنسي نولات مبيمبا (90+6).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد لوهافر إلى خمس نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد لوريان عند خمس نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة سابقة، سقط تولوز في فخ التعادل أمام كليرمون (2-2) ليرتفع رصيد تولوز إلى خمس نقاط في المركز الـ11، بينما ارتفع رصيد كليرمون إلى نقطة في المركز الـ17.

ويتصدر موناكو البطولة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن مرسيليا في المركز الثاني. -(وكالات)













