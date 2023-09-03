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صقور الأردن يتوجه إلى الصين.. جيفرسون الهداف والأعلى فاعلية في المونديال

9/3/2023 2:22:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






حل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، في المركز 32 والأخير، وذلك مع ختام مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، والتي تحتضنها الفلبين واليابان واندونيسيا "استضافة مشتركة" وتستمر حتى 10 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وغادرت بعثة المنتخب الوطني صباح أمس إلى الصين لإقامة معسكر تدريبي في مدينة هانغجو يمتد لنحو أسبوعين، تأهبا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي وتستمر حتى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

ويتوقع أن تشهد قائمة المنتخب الوطني بعض التغييرات، من خلال التحاق عدد من لاعبي القائمة الأولية بالبعثة المتواجدة في الصين، أمثال أشرف الهندي ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة وأمير عيد وفادي قرمش، بانتظار تحديد القرار الرسمي بالتشاور بين أعضاء الجهاز الفني وممثلي اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.
وتضم قائمة صقور الأردن في معسكر الصين، اللاعبين المشاركين بالمونديال: أحمد الدويري ورونديه جيفرسون وسامي بزيع وفريدي ابراهيم وأمين أبو حواس ومالك كنعان وهاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة وزين النجداوي وأحمد الحموري.
وأسفرت القرعة عن وقوع "الصقور" بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وضمت المجموعة الثانية منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا، وتأتي منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربعة مع بعضهما "كروس" في الدور التأهيلي للدور ذاته.
نظرة رقمية
وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم وخسرها أمام اليونان (71-92) ونيوزيلندا (87-95) والولايات المتحدة (62-110) في مرحلة المجموعات، ثم أمام مصر (69-85) والمكسيك (80-93) بالدور الترتيبي، مسجلا 369 نقطة وبمعدل 73.8 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 475 نقطة وبمعدل 95 نقطة، وبفارق (-106) نقاط، علما أنه جمع 5 نقاط فقط.
ويعد المجنس رونديه جيفرسون اللاعب الأعلى فاعلية من جانب لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، بمعدل 22.6 لكل مباراة، يليه أحمد الدويري بمعدل 17.6، ثم فريدي ابراهيم بمعدل 10، وهو الترتيب ذاته من حيث معدل تسجيل النقاط، حيث يبلغ معدل تسجيل جيفرسون 23.6 نقطة، و14.8 نقطة للدويري، وكلاهما من خمس مباريات، فيما يأتي فريدي خلفهما بمعدل 13.3 نقطة.
وعلى مستوى المتابعات، يعد الدويري أكثر لاعبي المنتخب الوطني متابعة للكرات وبمعدل 9 متابعات، يليه جيفرسون بمعدل 7.8، فيما يحتل زيد عباس المركز الثالث بمعدل 4 متابعات من مباراتين، ويعد فريدي الأفضل تمريرا بمعدل 6 تمريرات حاسمة من أربع مباريات، يليه جيفرسون بمعدل 4.4 تمريرة، ثم سامي بزيع بمتوسط 2.2 تمريرة حاسمة، والأخيران من خمس مباريات.
نتائج غير متوقعة
وحملت المشاركة الثانية تواليا والثالثة في تاريخ كرة السلة الأردنية، نتائج لم تكن الجماهير الأردنية ترغب بها، وإن تفاوتت الآراء حول شكل الأداء القوي لـ "الصقور" في المونديال قبل تراجعه في اللحظات الحاسمة بغياب الفاعلية واللعب الفردي العشوائي، فالكثير حمل الجهاز الفني الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة مسؤولية الخسائر أمام اليونان ونيوزيلندا ومصر.
اخطأ المدير الفني وسام الصوص بلا شك عندما وضع ثقته في بعض اللاعبين، الذين لم يظهروا بالشكل المطلوب قياسا بشكل أدائهم في فترة التحضير أو حتى بعض مراحل الدوري، ما يستوجب الاعتراف أن كثيرا من اللاعبين تراجع مستواهم لأسباب متباينة، ومنها ضعف المنافسات المحلية وضعف قاعدة اللاعبين وافتقاد البديل الجاهز.
الترتيب الأسوأ
ولا يمكن تجميل الواقع وإنكار حقيقة أن المركز الأخير 32 في الترتيب العام للمنتخب الوطني والمتحقق بالنسخة الحالية من كأس العالم، يعد الأسوأ في تاريخ مشاركاته، حيث احتل صقور الأردن المركز 23 وقبل الأخير في مشاركته الأولى العام 2010 بتركيا، في سيناريو مشابه يتمثل بتقديم عروض فنية قوية رغم تلقي 5 خسائر، فيما شهدت نسخة العام 2019 الترتيب الأفضل للصقور بحلولهم في المركز 28 بعد تحقيقهم أولى الانتصارات من بوابة السنغال، وسبقها 4 خسائر في مونديال الصين.
وجاء ترتيب المراكز من 17-32 للمنتخبات تباعا في النسخة الحالية على النحو التالي، جنوب السودان وفرنسا واليابان ومصر وفينلندا ونيوزيلندا ولبنان والفلبين والمكسيك وأنغولا وساحل العاج والرأس الاخضر والصين وفنزويلا وإيران والأردن، لتضمن منتخبات استراليا واليابان وجنوب السودان خطف بطاقة التأهل المباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 عن قارات، أوقيانوسيا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب فرنسا، بصفتها الدولة المضيفة، لتتبقى 4 بطاقات مباشرة عن قارتي أوروبا والأميركتين بالمناصفة بينهما.
وتأهلت منتخبات، اليونان وجورجيا ومونتينيغرو وساحل العاج والمكسيك وانغولا والفلبين ولبنان ونيوزيلندا وفينلندا ومصر إلى التصفيات النهائية المؤهلة للاولمبياد بناء على ترتيبها، ليندمجوا مع منتخبات، بولندا وكرواتيا وجزر الباهاما والبحرين والكاميرون، على أن يكتمل عقد الفرق في الملحق التأهيلي خلال الايام القليلة المقبلة.







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