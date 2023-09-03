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آرسنال يحسم مواجهة مانشستر يونايتد بالوقت القاتل

9/3/2023 2:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حسم آرسنال مواجهة القمّة أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدّم الضيوف بواسطة ماركوس راشفورد في الدقيقة 27 ثم أدرك آرسنال التعادل سريعاً بهدف سجله مارتن أوديغارد في الدقيقة 28.

وبعد أن رفض الحكم هدف أليخاندرو غارناتشو (88) الذي كان مسبوقاً بحالة تسلل وبينما كانت المواجهة تتجه نحو التعادل، تمكن ديكلان رايس من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+6 وأطلق جيسوس رصاصة الرحمة بتسجيله ثالث أهداف المدفعجية في الدقيقة 90+11.

ويملك آرسنال 10 نقاط بينما جمع مانشستر يونايتد 6 نقاط.



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