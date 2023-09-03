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عموته: نتمنى دعم الأندية خلال الدوري.. وأخطأت في عدم التواصل مع حمد

9/3/2023 2:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموته، أن المباراتين الوديتين المقبلتين أمام النرويج وأذربيجان، إضافة إلى الدورة الرباعية في عمان الشهر المقبل، محطة إعدادية مهمة للاستحقاقات المقبلة الممثلة بالمشاركة في نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2026.
وبين عموته في التدريب النهائي الذي أقامه المنتخب في العاصمة عمان الأحد، وتحديدا على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب بحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية، أن المباريات فرصة مهمة لمعرفة قدرات اللاعبين في أول مهمة رسمية له، ولفت إلى أن باب المنتخب سيبقى مفتوحا لجميع اللاعبين.
وأضاف: "الاختيارات كانت قراري لأنني من أتحمل المسؤولية لاحقا، واستبعاد عدة لاعبين من القائمة جاء بهدف تشكيل منتخب بمعدل أعمار مناسب بعد عدة أعوام، وحاولنا عدم إجراء تغييرات كثيرة على آخر قائمة مع المدرب عدنان حمد".
وذكر عموته أنه تشاور مع العديد من المدربين، من أجل تعيين مدرب "أردني" في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مفيدا بأن الباب ما يزال مفتوحا لضم مدرب آخر إلى جانب الطاقم الذي تم الإعلان عنه سابقا.
وتمنى المدرب المغربي من الأندية المحلية التعاون معه في الفترة المقبلة، من أجل استدعاء اللاعبين في فترة بطولة الدوري، من خلال تجمع اللاعبين مع المنتخب بمنتصف الأسبوع بوجبتين تدريبيتين بشكل أسبوعي، مبديا في الوقت ذاته، استغرابه من غياب غالبية مدربي الأندية عن الاجتماع الذي دعا له المدرب للتشاور معهم بشأن تطوير الكرة المحلية.
واستطرد: "عدم التواصل مع المدرب الزميل عدنان حمد خطأ مني، وسأحاول التواصل معه لأخذ منه النصائح حول المنتخب، ونهدف إلى الظهور بصورة المنتخب القوي أمام النرويج وبقية المنتخبات، ولدي ثقة باللاعبين وإمكانياتهم العالية".
وبدوره، أشاد المدافع عبد الله نصيب "ديارا" بفكر المدرب عموته، بعد أسبوع من التدرب معه في أول تجمع للمنتخب، مشيرا إلى أن الهدف في المرحلة المقبلة هو الوصول لأبعد مدى في النهائيات الآسيوية.
ولفت اللاعب نور الدين الروابدة، إلى أن اللاعبين متحمسين ولديهم حافز كبير لتقديم أفضل ما لديهم في الاستحقاقات المقبلة، متمنيا مواصلة الأداء الجيد أمام النرويج بعد مستوى طيب ظهر به المنتخب أمام صربيا مؤخرا، شكل لدى المنتخبات الأوروبية فكرة عن المنتخب الوطني.
من جانبه، عبر المدافع يزن العرب، عن جاهزيته وبقية زملائه لمواجهة أهم اللاعبين وأفضلهم عالميا حاليا المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدا قدرته على الحد من خطورته، وأشار إلى أن المباراة ستكون متابعة من قبل وكلاء لاعبين عالميين لتسويق اللاعب الأردني.
وكان عموته قد أعلن عن قائمة المنتخب النهائية، والتي ضمت 24 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارسين عبد الله الفاخوري ومالك شلبية، إضافة إلى سليم عبيد وحجازي ماهر ومحمد أبو رزق "بوجبا" وأحمد أبو شعيرة، ويوسف أبو جلبوش "صيصا" ومحمد أبو زريق "شرارة".
وجرى تدريب أمس بحضور جميع اللاعبين باستثناء موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان وحارس المرمى يزيد أبو ليلى، حيث خاض التعمري أمس مع فريق مونبيليه الفرنسي مباراة في الدوري أمام ليل، ولعب أبو ليلى مع فريقه الجبلين السعودي أمام هجر ضمن دوري الدرجة الأولى السعودي، على أن يلتحق جميعهم بمعسكر المنتخب في أوسلو.
كما أراد عموته تواجد اللاعبين المستبعدين في تمرين أمس لغايات فنية.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النرويجي في أوسلو مساء الخميس المقبل، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب "النشامى" في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية، طاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
في المقابل، حل المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.








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