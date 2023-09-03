Monday, 04 September 2023 09:24 GMT

المصاطفة والجعفري مرشحان لجائزة الفائزون الكبار للكراتيه

9/3/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






بات لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) مرشحان للمنافسة على جائزة "الفائزون الكبار" التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة.
وتعتبر هذه الجائزة الأرفع والأعلى التي تمنح لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، أصحاب المركز الأول في كل وزن في التصنيف الخاص ببطولات البريمييرليج والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.
وسيتم الإعلان تتويج الفائزين في التكريم الفردي السنوي الأكثر شهرة عقب تتويج الفائزين في الجولة النهائية من الدوري العالمي التي ستقام في العاصمة الايرلندية دبلن بالفترة من 8- 9 الشهر الحالي، واللقب متاح لجميع الفئات الـ 12 باستئثناء واحدة، وسيقام حفل إعلان الفائز الكبير الجديد بعد تتويج الفائزين في البطولة.
ويحدو المصاطفة متصدر الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 68 كغم، آمالا كبيرا في تحقيق ميدالية مرموقة ونيل جائزة الرابح الأكبر وينافسه على اللقب صاحب المركز الثاني الكازخي ديدار اميرالي، وصاحب المركز الثالث اليوناني ديونيسيوس زينوس.
ويتطلع الجعفري، متصدر الترتيب في الدوري العالمي للرجال لوزن تحت 84 كغم، لنيل ميدالية ملونة في ايرلندا، ونيل الجائزة وينافسه على الجائزة صاحب المركز الثاني الإيطالي ماتيو فيوري وصاحب المركز الثالث الأوكراني فاليري تشوبوتار
ويدخل ضمن الأسماء المرشحة لنيل جائزة الرابح الكبير 7 لاعبين ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم، وفقا لموقع الاتحاد الدولي للكراتيه، منهم لاعبا المنتخب الوطني عبدالله حماد (يحتل المركز السادس) وعمر شقرة ( يحتل المركز الحادي عشر) والكويتي عبد الله شعبان والياباني هيرومو هاشيموتو، واليوناني كريستوس ستيفانوس، والايطالي أنجيلو كريسينزو والألماني وفلوريان.
إلى ذلك يشارك لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، ومحمد ‏‏الجعفري (وزن تحت 84 كغم) في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"، التي ‏‏تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، ‏بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري ‏‏يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ووفقا للاتحاد الدولي للكراتيه، تم الإعلان تسجيل 6 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة لارنكا سلسلة K1 التي ستقام بالفترة من 29 أيلول (سبتمبر) حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين وسيحسم اتحاد الكراتيه موضع المشاركة قريبا.



MENAFN03092023000072011014ID1107001190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث