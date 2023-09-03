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تعرف على الأمراض التي يمكن علاجها بالوخز بالإبر

9/3/2023 2:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت ماريا كارييفا أخصائية علم المنعكسات، يساعد الوخز بالإبر مع طرق أخرى على التغلب على آلام مختلفة.

وتشير في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن الوخز بالإبر مع طرق أخرى يساعد على علاج الالتهابات العضلية ولفافتها والمتلازمات الجذرية وأمراض الأعصاب الطرفية.

ووفقا لها، نجاح علاج الوخز بالإبر يعتمد على المرض وشدته وحساسية المريض واستجابته لهذه الطريقة في العلاج. فمثلا تتحسن حالة المريض المصاب بمرض باركنسون عند استخدام الوخز بالإبر مع التدليك، لأنه يساعد على تخفيض توتر العضلات. كما لا يمكن التغلب على الإكتئاب بعدة جلسات الوخز بالإبر دون مساعدة طبيب نفساني. وقد أثبتت عدة دراسات أن الوخز بالإبر يحفز إنتاج الدوبامين والإندورفين، ما يساعد على مكافحة الاكتئاب.

وتشير إلى أنه خلال ممارستها لهذه الطريقة اتضح أنها فعالة مع الطرق الأخرى في علاج الأمراض النسائية والمسالك البولية بما فيها المرتبطة باضطراب وظيفة الإنجاب.

وتقول: "لا يمكن الإجابة بصورة قاطعة على سؤال لماذا الوخز بالإبر فعال. تشير بعض الدراسات إلى أن هذه الطريقة تحسن تدفق الدم إلى مكان الوخز ، وبعضها يشير إلى أنها تحفز إطلاق مواد معينة تساعد على التغلب على الألم".
RT



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