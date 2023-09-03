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قد يسبب عقم الرجال أو فقدان السمع.. مرض النكاف وطرق الوقاية منه

9/3/2023 2:21:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



النكاف هو مرض معدٍ يسببه فيروس ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق اللعاب، وإفرازات الأنف، والاتصال الشخصي الوثيق بالشخص المصاب.

يؤثر المرض على الغدد اللعابية الموجودة على جانبي الوجه، وبالضبط في منطقة تحت الأذنين، والتي تسمى أيضاً الغدد النكفية.

هناك ثلاث مجموعات من الغدد اللعابية على كل جانبي الوجه، والعلامة المميزة للنكاف هي تورم الغدد اللعابية، الشيء الذي يسبب الألم الشديد عند لمسها.

أعراض مرض النكاف
تظهر أعراض النكاف عادةً خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من التعرض للفيروس، فيما يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة عند البعض، وقد تكون الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا هي أول الأعراض التي تظهر على الشخص المريض، من بينها:

تعب
آلام الجسم
صداع
فقدان الشهية
حمى منخفضة

وبعد ذلك تبدأ الأعراض الأقوى في الظهور، وهي التعرض لحمى شديدة تصل إلى 39 درجة مئوية، وتورم في الغدد اللعابية خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد لا تنتفخ الغدد كلها مرة واحدة.

أما الأكثر شيوعاً في حالة النكاف فهو انتفاخ الغدد النكافية بشكل كبير وواضح بالعين المجردة، لتصبح مؤلمة بشكل دوري.

وفي هذه المرحلة يكون من المرجح أن يقوم المصاب بنقل فيروس النكاف إلى شخص آخر من وقت ملامسته للفيروس حتى تورم الغدد النكفية.

هل يوجد علاج للنكاف؟
نظراً لأن النكاف يدخل في خانة الفيروسات فإنه لا يستجيب للمضادات الحيوية أو الأدوية الأخرى، لكن يمكن علاج الأعراض التي تظهر على المريض للشعور براحة أكبر.

ومن بين طرق العلاج الحصول على قسطٍ من الراحة عند الشعور بالتعب، وتناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، لخفض الحمى.

كما يمكن تهدئة الغدد المنتفخة عن طريق وضع كمادات الثلج، وشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف بسبب الحمى.

إضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي مكون من مأكولات ناعمة، يتكون من الحساء واللبن والأطعمة الأخرى التي لا يصعب مضغها، وذلك بسبب الألم الذي تسببه عملية المضغ عند تورم الغدد.

فيما يجب تجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية التي قد تسبب المزيد من الألم في الغدد اللعابية.

وعادة بعد مرور عشرة أيام من ظهور المرض يكون المريض في مرحلة التعافي، وعادة ما يصبح غير معدٍ، كما أن الإصابة مرة واحدة قد تحميك من الإصابة مرة أخرى.

ما هي المضاعفات المرتبطة بالنكاف؟
المضاعفات الناجمة عن مرض النكاف نادرة، ولكنها يمكن أن تكون خطيرة إذا تركت دون علاج، إذ يؤثر هذا المرض في الغالب على الغدد النكفية.

ومع ذلك، يمكن أن يسبب أيضاً التهاباً في مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الدماغ والأعضاء التناسلية.

ومن بين هذه المضاعفات التهاب الخصية عند الرجال، الشيء الذي قد يؤدي إلى التعرض للعقم، في حال ترك المرض دون علاج.

فيما قد تعاني الإناث المصابات بالنكاف من تورم المبيضين، الذي يسبب التهاباً وآلاماً كبيرة، لكنها في المجمل لا تؤذي بويضات المرأة.

ومع ذلك، إذا أصيبت المرأة بالنكاف أثناء فترة الحمل فإنها تكون أكثر عرضة من المعتاد لخطر الإجهاض.

كما قد يؤدي النكاف إلى التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، وهما حالتان قد تكونان مُميتتين إذا تُركتا دون علاج، لذلك ينصح بزيارة الطبيب فور التعرض لنوبات الصداع الشديد، أو فقدان الوعي المتكرر.

فيما يمكن أن يؤدي التهاب الغدة النكافية إلى التهاب البنكرياس، وهو عضو موجود في تجويف البطن، إذ إن هذه الحالة تكون مؤقتة، وتشمل أعراضها آلام البطن والغثيان والقيء.

ويؤدي فيروس النكاف أيضاً إلى فقدان السمع الدائم، عند 5 حالات من كل 10000 حالة، بسبب إتلاف القوقعة، وهي إحدى الهياكل الموجودة في الأذن الداخلية والتي تسهل السمع.

طرق الوقاية من مرض النكاف
أفضل طريقة لمنع التعرض لمرض النكاف هي الحصول على التطعيم الخاص به، والذي يتم خلال فترة الطفولة، مع لقاح الحصبة والحصبة الألمانية، والذي يسمى علمياً (MMR).

ويتم إعطاء حقنة "MMR" الأولى بشكل عام بين سن 12 و15 شهراً في زيارة روتينية لطبيب الأطفال، فيما يحصل الطفل على الجرعة الثانية عندما يتراوح عمره بين 4 و6 سنوات.

مع جرعتين، يكون لقاح النكاف فعالاً بنسبة 88% تقريباً، ويبلغ معدل فاعلية جرعة واحدة فقط حوالي 78%.

فيما قد يرغب البالغون الذين ولدوا قبل سنة 1957 (وهي السنة التي بدأ فيها تطعيم الأطفال رسمياً ضد هذا المرض)، ولم يصابوا بعد بالنكاف، في الحصول على التطعيم، خصوصاً أولئك الذين يعملون في بيئة شديدة الخطورة، مثل المستشفيات.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو لديهم حساسية من الجيلاتين أو النيومايسين، أو الحوامل، لا ينبغي أن يحصلوا على هذا اللقاح. -وكالات

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