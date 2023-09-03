هل نسيت هاتفك وتشعر بالقلق؟ قد تعاني من النوموفوبيا

جميعنا نشعر بأننا ملتصقون بهواتفنا وقد نشعر بالضيق في حال نسينا اصطحابها معنا، لكن بالنسبة للبعض قد يتسبب ابتعادهم عنها أو انقطاعهم عن الإنترنت شعورا بالقلق والتوتر قد يتعدى الحدود المعقولة.



هذه الحالة تعرف باسم "نوموفوبيا" وهي اختصار لعبارة (no mobile phone phobia) أي "رهاب الابتعاد عن الهاتف"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".



وذكرت دراسة نشرتها مجلة "بي إم سي للطب النفسي"، في يوليو، أن "النوموفوبيين" هم أولئك الذين يظهرون إدمانا على هواتفهم الذكية.



وتبدو على من يعانون من هذه الحالة أعراض تشبه ما يحصل للمدمنين عندما يحاولون الإقلاع عن إدمانهم أو أولئك الذين يعيشون اضطرابات التوتر، حسب الشبكة الأميركية، التي ذكرت أن بعضها يشمل:



- التوتر

- سرعة الاستفزاز

- التعرق

- انعدام التركيز

- تغير في نمط التنفس

- Tachycardia، أو ما يعرف بارتفاع سرعة دقات القلب



أسباب "النوموفوبيا" وتبعاته





وفقا للبحث المنشور في مجلة "بي إم سي للطب النفسي" فإن المراهقين هم أكثر فئة متأثرة بالـ "نوموفوبيا"، إلا أن الحالة قد تصيب أي فئة عمرية أخرى.



وتقول الطبيبة النفسية، ميشيل لينو، للشبكة إن السبب الرئيسي لإصابة البعض بهذه الحالة تعود إلى اعتمادنا الكبير على الهواتف الذكية.



وتوضح "نحن ملتصقون بهواتفنا، وللعديد من الأسباب نعتبرها كمبيوتراتنا المصغرة، نستخدمها للعمل والحفاظ على تواصلنا مع عائلاتنا".



وتضيف "عندما لا يتاح لنا استخدامها لدى رغبتنا بذلك، نشعر بالتوتر، لأننا نخشى أن يفوتنا أمر ما، لدينا وضعية تفكير تخبرنا بأن هواتفنا تتيح لنا التواصل بكل الأمور في كافة الأوقات".



ويشير الطبيب النفسي، بليز ستيل، إلى أن بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالـ "نوموفوبيا"، وبعض العوامل التالية، إن توافرت لديك، قد تساهم في ذلك:



- قلق مسبق

- قلة الثقة بالنفس

- صعوبة في تنظيم المشاعر

- نمط غير صحي بالتعلق

- قلة العلاقات الشخصية



وتشير لينو إلى أنه عندما يبدأ الشخص بالتعلق بشكل مفرط وغير صحي بهاتفه فإن ذلك قد يؤدي إلى آثار سلبية في نواح أخرى في حياته، إذ يمكن للهاتف أن يُشغِل المرء عن تنفيذ بعض الأمور الهامة، كالعمل أو الدراسة.



كما أن "انعدام التركيز طوال الوقت يعد غير صحي بتاتا للعلاقات.. نحن نضحي بسعادتنا وحتى بصحة (تلك) العلاقات لأننا نهتم بهواتفنا بشكل أكبر".



كيف تتخلص من "النوموفوبيا"؟



لحسن الحظ، يمكنك أن تخلص نفسك من الإدمان على الهاتف عندما تدرك بأنك تعاني فعلا من "النوموفوبيا":

- خصص لنفسك مساحة للاسترخاء دون الاستعانة بهاتفك

- حاول أن تبتعد عن هاتفك لساعة على الأقل، في البداية، قد يساعدك إطفاؤه كليا على ذلك

- اترك هاتفك في المنزل أو ضعه جانبا عند ذهابك للمتجر أو المشاركة في نشاط ما.

- ارتد ساعة كي تطلع على الوقت، كي لا تضطر إلى النظر لهاتفك

- استخدم تقويما أو دفترا لتخطيط النشاطات المستقبلية

- ابحث عن هوايات جديدة تسمح لك بالانفصال عن هاتفك وتركه جانبا

- اطلع أكثر على "النوموفوبيا" لتتعرف على أعراض الحالة وما يمكن أن يحفزها

- واجه الأفكار السلبية التي قد تراودك جراء الابتعاد عن الهاتف

- ذكّر نفسك بأن كل شيء سيكون على ما يرام إن وضعت هاتفك جانبا لبعض الوقت



تدرب على التركيز الكامل للذهن "mindfulness" من خلال تمارين التأمل وتنظيم التنفس للتعامل مع التوتر والقلق

في الحالات المستعصية، تواصل مع مختص بالطب النفسي ، نقلا عن الحرة.

