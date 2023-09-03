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الحقيبة المدرسية الخيرية.. باب عطاء يفرح أطفالا محتاجين

9/3/2023 2:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






تبقى الحقيبة المدرسية هي الفرحة الأولى التي ترسم على وجوه الأطفال في بداية العام الدراسي، لذلك يحرص الأهل على تحضيرها مع مسلتزماتها بألوان زاهية، كونها تعد من أهم المقتنيات الخاصة ويتباهى فيها الطالب أمام أقرانه.
ولكن، هناك من العائلات من لا تجد قوت يومها، ولا يوجد فائض لحقيبة الطفل المدرسية، وقد يكون الحل، كما يفعل بعضهم، بـ "كيس بلاستيكي وربما قماش قديم"، لصنع حقيبة مدرسية تساعد الصغير على حمل كتبه والتوجه للمدرسة، وقد تكون خالية من أي مستلزمات سوى قلم رصاص يصغر يوماً بعد يوم.
لذلك، تعمد الكثير من المبادرات الفردية أو الجمعيات منذ أشهر على توفير الحقائب المدرسية بهدف توزيعها على الطلبة، واختيار الأماكن المناسبة لذلك، بعد دراسة حالة للمنطقة المستهدفة، أو من خلال علاقات شخصية للمبادرات الفردية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة المحتاجين والذين يقبلون على مدارسهم بكل فرح وحب.
العديد من الجمعيات الخيرية نشرت قبل فترة من الوقت إعلانات لأهل الخير والمحسنين لمن يرغب بأن يكون سبباً في رسم الفرحة في البيوت التي تسعد بسعادة أطفالها، ومن ذلك ما قامت به جمعية "دار الكتاب المُقدَّس"، بالتعاون مع جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة، من حملات لتوزيع حزمة قرطاسية لأكثر من 2000 طالب بالمدارس الحكومية في قرى محافظة الكرك ومادبا ومعان.
هذه المبادرة الخيرية أتاحت للكثير من العائلات الاستفادة من هذه الحملة التي تم التنسيق فيها لاختيار الأماكن الأكثر حاجة وعوزاً في قرى الجنوب، حيث بين الأمين العام لدار الكتاب المقدس منذر النعمات، أن هذه الحملة جاءت للتخفيف عن الكثير من الأُسر غير القادرة على توفير هذه اللوازم المدرسية، وسيتم الاستمرار في عدد من المحافظات الأخرى، بعد أن انطلقت لهذا العام من لواء الأغوار الجنوبية في الكرك.
كما قامت جمعية بسمة الحياة للعمل التطوعي بإطلاق حملتها لتأمين الحقائب المدرسية للطلبة المحتاجين كما تقوم بذلك في كل عام، وفي هذا العام تميزت الحملة بأن فريق الجمعية التطوعي حرص بأن يكون توزيع الحقائب للطلبة المحتاجين ضمن فقرات وفعاليات ترفيهية تزيد من البهجة والفرح في نفوس الأطفال، الذين يستقبلون عامهم الدراسي بكل سعادة.
وقال المنسق في الجمعية يحيى أبو دياب إن الحملة لهذا العام شملت فعاليات ممتعة للأطفال تضمنت فقرات ترفيهية، حيث جاءت تحت شعار "مشروع الحقيبة البسموية.. بالبسمة راجعين للمدرس"، والذي يحمل في طياته الكثير من الفرح والبسمة للأطفال، مستهدفاً عدة أماكن في المملكة.
وكان من ضمن تلك الفقرات المرافقة لتوزيع الحقيبة المدرسية المجهزة بالكامل بالقرطاسية لهم، وتنظيم زيارة متحف الأطفال، والغداء الجماعي برفقة المتطوعين، وتأمين التنقل من وإلى منازلهم، حيث تعتبر هذه الحملة الخيرية سنوية ويتم التحضير لها من أشهر سابقة، نظراً لأهميتها كونها تستهدف الأطفال وتخفف العبء عن العائلات في ذات الوقت.
إلى ذلك، نظمت تكية أم علي حملتها لهذا العام للتبرع لصالح فعالية توزيع الحقائب المدرسية للأطفال في الأسر المستهدفة من خلال مشاريع التكية، وكان ذلك من خلال التبرع بطرد مدرسي وحقيبة مدرسية مجهزة بالكامل بما يقدر قيمتها بـ 26 دينارا، ليتمكن 31,879 طالبا من إكمال يومهم الدراسي بحيوية ونشاط.
لم يقتصر الأمر على الجمعيات الخيرية والمبادرات الخيرية المنظمة، بل كان هناك تجاوب فردي من قبل الكثير من العائلات، التي عبر بعضهم عن تعاطفهم مع الأطفال ممن لا يملكون حقيبة مدرسية، وبخاصة ممن هم في المرحلة الأساسية في عمر الطفولة، الذين تُفرحهم "حقيبة وقلم وممحاة".
ومن ذلك، ما قامت به والدة الطفل سيف في الصف الثالث، الذي استغلت عيد ميلاد ابنها قبل الدوام المدرسي بأيام، وقامت بدعوة مجموعة من أصدقائه لحفلته المتواضعة التي تحمل الكثير من الحب، كما تقول، حيث تعمدت أن يكون بين الحضور ثلاثة من زملائه في المدرسة حتى تقدم لهم هدايا من ابنها، فكان أن أهدت حقائب فيها كل ما يلزمهم من أدوات المدرسة.
وتقول والدة سيف إنها تعرف هؤلاء الأطفال منذ العام الماضي، وكثيراً ما كانت ترى أنهم من الأقل حظاً بين الطلبة، ولا يملكون حقائب تساعدهم على حمل كتبهم المدرسية، لذلك، خرجت بتلك الفكرة التي يمكن أن تساعدهم وتحفظ لهم كرامتهم وتشعرهم بالسعادة في هذه الأيام.
ويُلاحظ أن الكثير من الدول العربية تتعمد مؤسساتها الأهلية والخيرية تنظيم حملات التبرع بالحقائب المدرسية بين طلبة المناطق الأقل حظاً فيها، أو المنكوبة، وذلك من خلال قنوات تواصل وتطبيقات خاصة للتبرع بالحقيبة المدرسية التي يتم تخصيص مبلغ مالي محدد لها ويتم الإعلان عن تلك القنوات، والتي تجد في العادة الكثير من المتبرعين والداعمين.
وعلى الرغم من كون هذه الحملات سنوية وموسمية، إلا أنها تحمل الكثير من المعاني الإنسانية التي تراعي مشاعر وحقوق الطفل في الحصول على مستلزمات الدراسة خلال عام دراسي طويل، وحقه بالتعلم في أجواء أكثر مساواة بينه وبين أقرانه من الطلبة، وخاصة أن المدارس تضم مئات الطلبة في ذات المحيط.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي تحدث عن العمل الخيري وتقديم يد العون ونشر الفرحة في القلوب، فهي صورة عن التكاتف والتراحم والتعاطف الذي ينتشر في المجتمعات ويظهر عند الحاجة ووفق الظروف التي يمر بها الأفراد، خاصة و"أننا في الأردن نتعامل مع فئات في المجتمع تعاني ظروفاً معيشية صعبة تنعكس عل أطفالهم، ومن خلفيات وجنسيات مختلفة ويعانون من ظروف اقتصادية صعبة".
ووفق خزاعي، فإن العمل الخيري والمساعدات سواء أكانت عن طريق جمعيات خيرية ومبادرات أو أفعال خيرية فإن فيها الكثير من المعاني السامية، التي يمكن أن تنعكس على أخلاق الأبناء ويترسخ لديهم مفهوم التكافل الاجتماعي وإلغاء الفروق ما بين الأقران.
ويشدد خزاعي على ضرورة أن يتشارك الجميع في الأعمال الخيرية مهما كانت بسيطة، فلها كبير الأثر الإيجابي في النسيج المجتمعي وبث الأمان والثقة بين الأفراد، خاصة عندما يكون التكافل والتعاون يتعلق "بالطفولة والحقوق الخاصة".







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