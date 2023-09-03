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الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق لوتو الأردن

9/3/2023 2:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- أطلق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في مقره، اليانصيب الخيري الأردني الموزع إلكترونياً (لوتو الأردن الخيري)، يوم أمس الأحد، في خطوة نحو التطور والمواكبة.
وحضر حفل الإطلاق نائب رئيس الاتحاد العام عياش كريشان ومدير عام الاتحاد واليانصيب خليل القبيسي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثل الشركة الأردنية لتطوير وإدارة اليانصيب ووسط حضور ممثلي الإعلام الأردني المرئية والمسموعة والمقروءة.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات إن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ومنذ تأسيسه عام 1959 يسعى لدعم المبادرات الإنسانية والتطوعية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية والفقيرة والأقل حظا وذوي الإعاقة واستثمار إمكاناته بكل كفاءة وفاعلية لتحقيق العمل والإنجــاز والتميز والسلم المجتمعي، ليكون رديفا لمؤسسات المجتمع المدني من خلال التنسيق والتشبيك لغايات توحيد العمل الجماعي المنظم والمساهمة في دعم المؤسسات والمجتمع الأردني.
وأضاف عضيبات أن يانصيب "لوتو الأردن الخيري" هو شكل من أشكال اليانصيب المعروف ويوزع في الدول العربية مثل لبنان والعراق والإمارات وعُمان وغيرها من الدول وهو الأكثر شعبية بينهم ويسهم في تزويد مدخلات الاتحاد العام، مشيرا إلى أن الأهداف التي يقوم بها الاتحاد تسعى للتخفيف من الفقر والبطالة والمساهمة أيضا في دعم الاتحادات والجمعيات في المحافظات. وقال "نسعى من خلال لوتو لخلق عدد أكبر من فرص العمل والمساهمة في الزخم المالي في الأردن الذي من الممكن للجميع أن يلمس أثره".
وأشار عضيبات إلى أن هنالك حملة تسويقية ضخمة لتعريف المجتمع الأردني بـ "لوتو الأردن الخيري" والتي ستكون في الشارع الأردني وجميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال "قد تبدو العملية معقدة بالبداية، ولكنها تواكب العصر وتتطور معه".
وبين عضيبات أن الاتحاد العام قدم مئات الملايين من الدنانير كمساعدات للاتحادات والجمعيات الخيرية في المحافظات ونفذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات الخيرية اعتمادا على الموارد المالية المتأتية من توزيع اليانصيب الخيري الأردني والتي تعد أنموذجا للعمل الخيري والإنساني، حيث استحقت على إثرها التقدير والمركز المرموق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ولفت إلى ان تأسيس اليانصيب الخيري الأردني جاء بموجب مكرمة ملكية سامية من جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال المعظم، حيث أصدر مجلس الوزراء نظام اليانصيب الخيري والذي حدد انواع اليانصيب المتعددة وتأطيره في التشريعات الوطنية لكي يكون متوائما مع الدستور الأردني ومع النظام العام للمجتمع الأردني وثقافته وعاداته وتقاليده ومعتقداته.
وبين أن إصدار اليانصيب جاء من أجل دعم العمل الخيري والتكافل الاجتماعي وهو ظاهرة عالمية بامتياز منتشرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث أسهم اليانصيب الخيري منذ انطلاقته في مطلع عام 1972 في تعزيز العمل الخيري، مبينا أن أشكال اليانصيب الخيري تتمثل بالدواليب الورقي والكشط والموزع الكترونيا.
وثمن عضيبات جهود ومساندة أعضاء الهيئة الادارية في الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي وسائل الاعلام لدعم رسالة الاتحاد العام وأهدافه وأنشطته وبرامجه وإبراز الجهود التي بذلها لتعزيز العمل الخيري والتطوعي والإنساني والتنموي على امتداد مساحات الوطن.
واشتملت فعاليات حفل الاطلاق الذي أدارته الدكتورة ردينه بطارسه وحضره عدد من ممثلي وسائل الاعلام، على حوار ونقاش حول اليانصيب الخيري وعرض لمسيرة الاتحاد العام واليانصيب كما تم تكريم عدد من ممثلي وسائل الاعلام والداعمين والمساندين.



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