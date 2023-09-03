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القبس مشروع تدريبي يعزز قدرات الشباب والشابات مهنيا

9/3/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان- تسخير طاقات الشباب والشابات لمصلحتهم ومصلحة الوطن، من أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها مؤسسة ولي العهد، والتي أسست مؤخرا مشروعا يعنى بالتدريب المهني والتقني، والذي حمل عنوان "القبس".
يسعى المشروع إلى استثمار طاقات وقدرات وإمكانات الشباب والشابات خلال العطلة الصيفية، وتمكينهم بالمهارات التقنية والحياتية التي تسهم بتعزيز نموهم الشخصي، وبالشكل الذي ينعكس إيجابًا على صقل شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.
وقد قامت مؤسسة ولي العهد بإعلان اختتام هذا المشروع الهادف إلى تعزيز قدرات الشباب والشابات، والممول من مجلس محافظة العقبة، إذ نفذته المؤسسة في معهد التدريب المهني في العقبة، واستهدف 80 شابا وشابة في الفئة العمرية 16 – 18 عاما، ومدته 4 أسابيع بواقع 5 ساعات يوميا، وقدم بشكل مجاني.
ويذكر أن المشروع يشمل 6 برامج تدريبية صممت بطريقة عملية، يتخللها تقديم تدريبات على مهارات اللغة الإنجليزية، والمهارات الحياتية، وهذه البرامج هي التمديدات الكهربائية المنزلية، والتكييف والتبريد، والسلامة والصحة المهنية، وميكانيك السيارات، وكهرباء السيارات، والتمديدات الصحية المنزلية.
ومن خلال مقابلة للـ"الغد"، تحدث طلبة مستفيدون من البرنامج التدريبي، ومنهم الطالب أسامة السعادنة الذي يدرس التوجيهي الصناعي وتدرب من خلال برنامج القبس خلال العطلة الصيفية، ما جعل وقته مليئا بما هو مفيد على الصعيد الشخصي والعملي ومهارات الحياة.
أسامة اليوم يبلغ من العمر 17 عاما، يجيد أعمال الصيانة الكهربائية المنزلية بالكامل من إنارة واصلاح الأعطال وتمديد الأسلاك ما يعني أنه اكتسب مهنة جراء هذا التدريب.
ومن خلال هذا التدريب الذي ركز على كيفية التعامل مع الآخر، وحسن من أدائه في التعامل مع المشكلات، وتحسين السلوك، إلى جانب تطوير لغته الإنجليزية، إذ كان هناك مساق للغة والتدريب على إجادتها بشكل مكثف.
ويقول إبراهيم أبو كشل عمره 16 عاما: "أخذت تدريبا مكثفا عن التكييف والتبريد مدته 100 ساعة، تم من خلاله تعلم مهارات الفك والتدريب وتمديد المواسير وإصلاح الأضرار، عدا عن التدريبات الأخرى في تحسين مستوى اللغة الإنجليزية، ومهارات حياتية تصقل الشخصية وتطور الذات، وهذه الدورة عملت على إعطائي أرضية لدراستي المهنية التي أدرسها اليوم".
وبدوره يقول سامر النعيمات 16 عاما (أول ثانوي أدبي) والذي شمل تدريبه السلامة والصحة المهنية: "ساعدني البرنامج على اكتشاف شغفي وتعزيز مهاراتي، وتمكنت خلال البرنامج من الحصول على مهارات أساسية حياتية ومهنية ضمن بيئة إيجابية ومحفزة، وتحت إشراف موجهين مختصين".
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو: "جاء تنفيذ المؤسسة لمشروع قبس انسجامًا مع رؤية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التي تركز على وضع التعليم والتدريب التقني والمهني على سلم الأولويات نظرًا لأهميته في توفير الموارد البشرية المؤهلة".
وأضافت، "لقد قمنا بتوظيف أحدث الأساليب التي تركز على تفعيل أدوار المتدربين في العملية التدريبية، والبناء على معارفهم ومهاراتهم، واعتمدنا في تطوير المحتوى التدريبي على توظيف التعلم القائم على المشاريع، وأساليب المحاكاة، والمنهجيات والنماذج العملية التي تركز على صقل مهارات المتدربين وتحفيزهم على نقل ما تعلموه إلى واقع حياتهم".












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