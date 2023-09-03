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اليوم المفتوح لـsos في إربد.. أنشطة ترفيهية تنشر الفرح

9/3/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضمن أجواء مميزة، أقامت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية مؤخرا يوماً مفتوحاً في قرية أطفال إربد، تحت رعاية شركة ايه إي إس الأردن (AES) وهي إحدى الشركات الداعمة الرئيسية لعمل الجمعية.
وقد حمل اليوم المفتوح عنوان "عالم الفرح"، وتخلل العديد من الأنشطة الترفيهية، منها بازار ورسم على الوجوه بمشاركة حشد كبير من الأطفال والأهالي من المجتمع المحلي والأمهات والخريجين إلى جانب أطفال القرية ومسؤوليهم، وبحضور مجلس الإدارة، إضافة إلى الشركاء والداعمين.
وتم افتتاح البازار بمشاركة عدد من شابات وسيدات المجتمع المحلي، كدعم مقدم من قرى الأطفال لهن، ليتمكن من عرض وتسويق منتجاتهن للمشاركين.
واشتملت فعاليات اليوم المفتوح على العديد من الأنشطة الترفيهية منها الألعاب الهوائية، والمسابقات، والرسم على الوجوه، وحضور عرض الساحر إلى جانب عرض للكونغ فو من قبل أطفال القرية وفرقة للدبكة.
ويأتي هذا اليوم ضمن توجه الجمعية نحو تعزيز الدمج المجتمعي بين أطفال القرية وأطفال المجتمع المحلي، ولفتح أبواب القرية للضيوف لقضاء يوم ممتع مع أطفالهم حيث، إن المشاركة مجانية والدعوة للعائلات.
وتنظم الجمعية اليوم المفتوح الثالث في قرية أطفال العقبة يوم السبت المقبل، من الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً، حيث كانت الجمعية نظمت يوماً مفتوحاً في قرية عمَان مطلع شهر آب(أغسطس) الماضي.
ومن الجدير بالذكر، أن الجمعية تقدم الرعاية البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري كما تقدم الدعم للشباب والشابات حتى عمر 24 سنة لمساعدتهم للوصول لمرحلة الاستقلالية.
يمتاز نموذج الرعاية في قرى الأطفال بتوفير رعاية متكاملة من خلال المسكن والأمن غذائي والتعليم والرعاية الصحية والنفسية والتمكين والأمن الاقتصادي والحماية والدمج المجتمعي في جو أسري دافئ. وتعمل الجمعية ضمن المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة؛ حيث تأتي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن محور عمل الجمعية واستراتيجتها.
يشار، إلى أن شركة (إيه إي أس الأردن) هي ائتلاف شركات إيه إي أس الأميركية، ومتسوي اليابانية، ونبراس القطرية، وتعمل في الأردن منذ العام 2007، تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وبطاقة إنتاجية تقارب 14 بالمائة من حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية.



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