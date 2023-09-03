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همس الخوابي لبطارسة.. عودة لذكريات ما تزال حاضرة

9/3/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- أقام منتدى الرواد الكبار أول من أمس حفل توقيع الشاعرة والقاصة تفاحة بطارسة لمجموعتها "همس الخوابي"، الصادر عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة.
شارك في الحفل الذي ادارته المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، الدكتور مهدي العلمي، وحضره العديد من رواد المنتدى إلى جانب رئيس المنتدى هيفاء البشير التي قالت "نحتفي بإشهار كتاب الشاعرة تفاحة بطارسة "همس الخوابي"، ويقدم فيه قراءة إبداعية الدكتور مهدي العلمي".
وقالت "إننا بحاجة أن نعود إلى تلك الذكريات الجميلة حين كانت الأرض أمنا الحنون، نأكل من قمحها دون أن نلوثها، والسماء خيمتنا تمطرنا مطرا سخيا نديا يغسل أرواحنا دون أن تلوث سماءنا دخان المصانع وكنا نهتف تحت المطر (يا الله الغيث ياربي/ نسقي زريعنا الغربي)".
وأضافت البشير "همس الخوابي يعيدنا إلى الزمن الجميل فلنصغي لما جاء به".
من جانبه استعرض د. مهدي العلمي محتويات الكتاب، من الغلاف والإهداء والمدخل؛ والمعاني اللغوية للكلمات ذات العلاقة بالموضوع مثل الهمس، والخوابي، والخاطرة.
ثم تحدث د. العلمي عن الإبداع وأوضح بأن الإبداع هو تقديم فكرة غير مألوفة فيها قدر كبير من الابتكار والتجديد، وان الإبداع يجب أن يخرج من دماغ المبدع إلى أرض الواقع والإنجاز، وأن يكون فيه الخير والمعروف لصالح بني البشر.
ثم ربط د. العلمي بين السيرة الذاتية لمؤلفة الكتاب والعمل الإبداعي الذي قامت به والذي يتمثل في استنطاق الخوابي. وتحدث عن الغلاف الوجهي والظهري للكتاب، وعن الإهداء وعن مدخل الكتاب، وعن إطلالة الكتاب البانورامية، وعن أجزاء الكتاب.
وأشار العلمي إلى الخمسة أجزاء التي ضمها الكتاب حيث ذكرت المؤلف في الخابية الأولى التي قالت فيها "تعالي أيتها الخابية لنخبئ الجراح، ونقف بقوة كجذور الأشجار التي ترسخت حولنا". وتناد لها قائلة "أيتها الخابية، فالذكريات طوق نجاة من لسعات الألم، وسوط الأيام"، اما في ذاكرة الخابية الثانية تخاطب الخريف قائلة "يا روح الخريف، ويا مواسم المطر تعالي فالروح ظمأ، وفي القلب أشواق تنتظر زخات الفرح".
اما في الخابية الثالثة فتقول بطارسة "أخبئ في عمق روحك جراح الزمن، وأغدو كجذور سنابلك قوية أضرب في عمق الأرض، وأتعلم كل صنوف الصبر والثبات وأكون ظل الحياة، وربيع الأرض"، وواصلت المؤلفة "وهل تعلمين كيف شحبت أمانينا، وذبلت زهور طرقاتنا، وتحولت ضجة الصباح إلى صمت رهيب".
اما في الخابية الخامسة فتصف فيها بطارسة قريتها قائلة "هذه هي الصورة التي تتصدر صباحات قريتي الحبيبة الرابضة بين جبال الكبرياء وتلال العشق، واودية النور والرجاء"، لافتا إلى أن هذه خواطر صادقة ونابعة من قلب كاتبتها لتخاطب قلوب القراء والمستمعين، وفيها إبداع وخيال وأدب، فالشعر والخواطر معجونة في الخيال.
وخلص العلمي إلى أن هذه الخواطر فيها خروج عن المألوف المعتاد، وهو إبداع فيه تجديد وابتكار، إبداع أخذ طريقه نحو أرض همسة الخابية، والمعنونة بعقارب الزمن هناك همسات ما زالت تتردد، وتمنح الروح صهيلا تنطلق في حقول القمح، وبساتين اللوز، وحقول الاقحوان، تزينها بالدحنون.
وقرأت المؤلفة مجموعة من الخواطر منها مثل خاطرة بعنوان "ذاكرة الخابية" التي تقول فيها"إلى هناك أعودُ إلى ذاكرة الخوابي، أحاولُ اختراق منافذ الحنين وأبواب الرّيح التي حملتِ الكثير من سنين أحلامنا، وشهدتْ/نمو آمالنا/صور وذكريات ما زالتْ تسدُّ جدران الخوف، وتقفُ خاشعة أمام/أسوار الصّمتِ، وهول مسيرةِ الأيّام/ من هناك نفضتُ غبارَ الزّمن وعدْتُ؛ لأرتديَ أجمل ألوان/ تطوف كفراشات في فضاء ذاكرة الخوابي، وأمتد في جوانب روحها/ التي تشهد الزّمان على أيدٍ جبلْت تُرابها بحبّات العرق.
وقرأت خاطرة اخرى بعنوان "زهورُ اللَّوزْ"، التي تقول فيها "من هذا الصّباح أقطف ابتسامة بلونِ زهورِ الّلوز المتفتّحة/ في أعالي الغيم/من براعمِ الصّباحِ المُحمّلةِ بسربِ فراشاتٍ يبحثُ عن ثغرِ/زهرةٍ أفاقتْ مع الفجرِ تكتبُ حروفَ قصيدةٍ للحبّ، ألملم باقات النّور/ من صباحٍ بطعمِ الحبِّ والصّدقِ والوفاءِ، نقيٍّ تخالطُهُ همساتِ/الأملِ والرّجاءِ؛ لِينطلقَ في مساربِ الحياة ويهزم آخر دمعة تحاول/ اختراق وجنات الزّهور، أكتب كلمات الفرح/نعتادُ الصّباح، نبحثُ عنه في شقوق نافذة تطلُّ عبر جدران".



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