يستعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة إطلاق شبكة إقليمية لإدارة جودة الهواء في دول غرب آسيا، وتعزيز التعاون بين الدول في هذا الشأن.



ومن أجل تلك الغاية ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تشاورية إقليمية اليوم في العاصمة عمان، بهدف تعزيز التعاون بين دول غرب آسيا، مع التركيز على إدارة جودة الهواء في المنطقة.



وسيساعد“إنشاء الشبكة الأردن على تبادل الخبرات الفنية، والمعرفة في مجال إدارة جودة الهواء”، وفق ما أكده أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.



ولفت، في تصريحات لـ“الغد” الى أن“الأردن سيتقدم بمقترح يتضمن إصدار تقارير دورية للإبلاغ عن إجراءات جودة الهواء في البلدان كإحدى آليات عمل الشبكة”.



وبين أن“احتلال المملكة المرتبة الأولى عربياً بجودة الهواء يأتي لما تتميز به من تضاريس جغرافية، والتي تعد عاملاً جاذباً للسياحة كذلك”.



وستُمكن الشبكة الإقليمية المقترحة دول غرب آسيا، من بينها الأردن،“الحصول على الدعم اللازم لصياغة مبادرات تعاونية مع بلدان الجنوب، والشمال على سبيل المثال”، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي



وفي رأيه“يشكّل التوسّع الحضري ونمو قطاع النقل، والطلب المتزايد على إنتاج الطاقة لدفع النمو الاقتصادي والصناعي قدماً، المحفز البشري المنشأ الرئيسي لتلوّث الهواء في غرب آسيا”.“كما تساهم عمليات حرق النفايات العشوائية في تلوّث الهواء في المنطقة، ما يؤدي إلى إطلاق ملوثات الهواء الضارة، بما في ذلك الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، وثاني أكسيد النيتروجين (NO2)”.



ولفت لـ”الغد” الى أن“جودة الهواء المحلي تتأثر بشكل كبير بالملوثات الغازية مثل غاز الميثان التي تطلقها مدافن القمامة العشوائية، لفقدانها للإدارة السليمة”.



وشدد على أن“منطقة غرب آسيا تواجه تحدياً اضافياً يتمثل في العواصف الترابية المكثفة والمتكررة، وهي ظاهرة شهدت تصاعداً على مدى العقود القليلة الماضية”.



ويشير تحليل سياسات جودة الهواء في بلدان غرب آسيا إلى أن“بلدان المنطقة أحرزت خطوات جديرة بالثناء من حيث صياغة التدابير الرامية إلى تحسين جودة الهواء وتنفيذها”.



ومع ذلك“هناك حاجة الى نهج أكثر صلابة يشمل جمع قوائم جرد دقيقة للانبعاثات، وتعزيز الآليات التنظيمية، وتنقيح المعايير المتعلقة بالمركبات وأنواع الوقود الأنظف”، من وجهة نظر ديماسي.



ولا يتقصر الأمر على ذلك، بحسبه بل“لا بد من تعزيز البنية التحتية لرصد جودة الهواء وتحليل البيانات، والتبليغ عن دور السكّان في التخفيف من ملوثات الهواء”.



ويشارك ممثلون عن 12 دولة عربية من البحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وسورية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.



ويمثل 35 مشاركاً من مسؤولي السياسات والفنيين من الوزارات التنفيذية، والوكالات الوطنية الذين يساهمون في إدارة جودة الهواء في غرب آسيا.

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