يلتحق اليوم نحو 600 الف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بمدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية "BTEC" إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.



وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس إن الوزارة اعتمدت تقويما للمدارس الخاصة مغايرا للمدارس الحكومية التي كانت بدأت دوامها الفعلي في 20 آب (أغسطس) الماضي.



وبحسب التقويم المدرسي المعد للمدارس الخاصة فإن العام الدراسي سيبدأ اليوم وينتهي في 15 حزيران (يونيو) المقبل.



واضاف المساعفة أن عدد الطلبة الذين انتقلوا من القطاع الخاص الى المدارس الحكومية حتى الخميس الماضي بلغ 25 الف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الحكومية الى القطاع الخاص 11 ألف طالب وطالبة.



وأضاف أن عملية انتقال الطلبة من القطاعين الحكومي والخاص ستنتهي اليوم، وذلك بحسب التعليمات الجديدة لأسس الانتقال بين المدارس الحكومية والخاصة التي حددت موعد انتهاء فترة انتقال الطلبة بأول أسبوعين من بداية العام الدراسي.



وتسمح الفقرة (أ) من المادة (3) المتعلقة بالانتقال للعام 2024/2023 والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، للطالب بالانتقال من مدرسة خاصة إلى حكومية أو العكس، سواء في المديرية ذاتها أو من مديرية إلى مديرية أخرى، بالتنسيق بين مديري المدرستين بالنسبة للصفوف من الأول حتى الـتاسع الأساسي.



وتعتمد شهادة الانتقال من قسم التخطيط التربوي في المديريتين للصفوف من الصف الـ10 حتى الـ12، وتستكمل الإجراءات حسب الأصول، ويكون ذلك من بداية العطلة الصيفية حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول، ومن بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني، شريطة عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية في المدرسة التي سينتقل إليها، ولا يجوز النقل بعد هذا التاريخ، إلا في حالات خاصة ومبررة، وبموافقة اللجنة في المديرية.



ونوه المساعفة بأن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول ستبلغ 96 يوما، وللثاني 99، وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما وفقا للمادة 40 من قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994.



وتنص المادة 40 على: "تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية بين 195-200 يوم كحد أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع".



وتابع المساعفة، أن التقويم المدرسي للمدارس الخاصة حدد موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر في 20 كانون الأول(ديسمبر) المقبل، وتستمر لغاية 7 كانون الثاني(يناير) المقبل.



وأشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في الأول من شباط (فبراير) المقبل لطلبة المدارس الخاصة، في حين تبدأ العطلة الصيفية في 16 حزيران (يونيو) المقبل.



وفيما يتعلق بطلبة الفروع المهنية (BTEC)، أكد المساعفة أن نحو 18 الف طالب وطالبة سيلتحقون بمدارسهم الحكومية اليوم.



وقال المساعفة إن الوزارة بدأت بتطبيق مشروع جديد هو "مشروع التعليم المهني المطور الذي يطلق عليه برنامج "بي تك" (BTEC)، وهو اختصار لعبارة Business and Technology Education Council، إذ جرى تحليل احتياجات سوق العمل لمعرفة متطلباته.



وبين أن هذا البرنامج يتميز بأنه مبني على المهارات والكفايات والقدرات والإبداع، بالإضافة إلى أنه برنامج تدريب عملي قائم على المشاريع، ويعزز مهارات القرن الحادي والعشرين والتفكير الناقد والإبداع والتشارك والتواصل، إذ كان يتيح للطلبة استكشاف شخصياتهم ومقدرتهم على الإنجاز والإبداع.



وأوضح أن الوزارة عممت مؤخرا جدول الدروس الأسبوعي لتخصصات التعليم المهني للصف العاشر نظام (BTEC) لاسترشاد المدارس به في تنفيذ البرنامج.



وكانت مديرة البرامج الأجنبية في وزارة التربية والتعليم فاطمة القطاونة قالت في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن كل شهادة يحصل عليها الطالب في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ستؤهله للإلتحاق بسوق العمل، مؤكدة أن البرنامج والتخصصات التي ستدرس، معدة في الأساس بعد دراسة تحليل لحاجات سوق العمل، ليتوافق مع المهن المطلوبة فيه وحاجاته من أيد عاملة مدربة ومهارية ومؤهلة، بأحدث التقنيات العملية والبرمجيات، ليتمكن الخريج مباشرة من العمل، وربما وهو على مقاعد الدراسة.



وقالت إن شركة "بيرسون" ستمنح الطلبة في المسار المهني المطور "بي تيك" شهادة المستوى الثاني (الدبلوما)، بعد الانتهاء من الصف الـ10، ما يخولهم للتوجه إلى سوق العمل مباشرة، أو للاستمرار بدراسة المستوى التالي، كما سيمنحون شهادة الدبلوما في المسار المتخصص في المستوى الثالث، للتوجه لسوق العمل بعد اجتياز 720 ساعة تدريبية في الصفين الـ11 والـ12، وفي حال رغبة الطالب في الاستمرار بدراسته الجامعية، يتقدم للامتحان الوطني، ويحصل على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي).



وبينت أن الطالب الملتحق بالمسار المهني المطور، سينافس على مقاعد القبول الموحد في حال كان يرغب في الاستمرار بالدراسة الجامعية، وعليه أن يتقدم لامتحان الثانوية العامة ليتنافس على ذلك كي يتابع دراسته الجامعية أو في كليات المجتمع التقنية.

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