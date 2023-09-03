دعوات لاعتماد آلية موحدة للتبليغ عن العنف الأسري والتحرش

أوصت تنسيقية التحالفات الأردنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، بضرورة اعتماد آلية وطنية موحدة للتبليغ عن حالات العنف الأسري، تتبع لإدارة حماية الأسرة والأحداث، وإجراء تعديلات على قانوني العمل والعقوبات بشأن“التحرش”، بما في ذلك إيجاد آلية آمنة وسرية لحالات التبليغ والتوسع بتجريم التحرش بأشكاله كافة.



وأدرجت هذه التوصيات إلى جانب عشرات غيرها في 20 محورا حقوقيا، في وثيقة أولية للتنسيقية التي تضم 4 تحالفات حقوقية رئيسة، لرفعها إلى وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، قبل تسليم التقرير الوطني للحكومة، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.



وأفردت الوثيقة التي حصلت“الغد” على نسخة أولية منها، حيزا واسعا للأوليات الحقوقية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، حيث تضمن توصيات محور حقوق المرأة 23 توصية محددة تتراوح بين تعديلات تشريعية وإجرائية.



ومن أهم هذه التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، إنشاء آلية وطنية لاستقبال تبليغات العنف تابعة لإدارة حماية الأسرة والأحداث، وتوسيع تعريف العنف الأسري بشكل محدد ليشمل الأفعال التي يمكن أن تحدث داخل الأسرة وتعتبر أشكالا مختلفة من العنف مثل العنف النفسي والاقتصادي والتزويج القسري والإهمال وغيرها، وتجريم جميع أشكاله.



كما أوصت الوثيقة بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري بنص صريح يشير إلى دور إدارة حماية الأسرة في التحقيق وتقديم الحماية، وليس القيام بعمليات التسوية. وقالت إن التوصية ينبغي أن تعرض أمام المحكمة فقط في حالات التكرار، وتعديل القانون لجعل إجراءات المحاكمة في قضايا العنف الأسري أكثر سرعة وفعالية، إضافة إلى تعديل القانون ليشمل حلولا مالية عاجلة للضحايا.



وفي السياق ذاته، أوصت الوثيقة بإصدار نظام لحماية المبلغين والشهود في قضايا العنف الأسري وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذه بشكل فعّال، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري والقوانين ذات الصلة لفرض عقوبات رادعة على منتهكي حق السرية الشخصية وحق الخصوصية للضحايا، وضمان حقهم في الحصول على المساعدة القانونية، خاصة النساء والفتيات، وتقديم كافة خدمات الدعم والمشورة القانونية في جميع الإجراءات، بما في ذلك إجراءات التسوية.



وفي ما يخص زواج القصّر، أوصت الوثيقة بإلغاء الاستثناءات على تزويج الأطفال دون سن 18 عاما، فيما أوصت فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، برفع التحفظ عن المادة (9/2) المتعلقة بمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وكذلك رفع التحفظ عن المادة (16) من الاتفاقية.



وفيما يتعلق باحتجاز الفتيات والنساء، أوصت بإلغاء تطبيق قانون منع الجرائم والاحتجاز الإداري للنساء والفتيات ضحايا العنف بدواعي الحماية، والتوسع في تفعيل أوامر الحماية المذكورة في المادة 16 من قانون الحماية من العنف الأسري وعدم ربطها بتقديم شكوى.



وأوصت بإنشاء أقسام مستقلة في المحاكم تراعي سرية وخصوصية التعامل مع الضحايا، وتعديل قانون العقوبات وإلغاء استثناءات جرائم قتل النساء من نطاق الجرائم التي يسمح بها للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة، إلى جانب تفعيل استخدام وسائل التقنية الحديثة خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري لحفظ سلامة وخصوصية الضحايا والشهود.



وفيما يخص جريمة التحرش، أوصت الوثيقة بضرورة تعديل قانون العقوبات لتجريم التحرش الجنسي وتعريف أشكاله وعناصره، وتعديل قانون العمل لتضمين تعريف التحرش الجنسي في بيئة العمل، عدا تعديل قانون العمل لتوسيع حماية ضحايا التحرش الجنسي بما يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية لمكافحة التحرش في العمل من حيث مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها.



وفي السياق ذاته، أوصت الوثيقة بتعديل قانون العمل لينص على حق ضحايا التحرش الجنسي في التعويض وتعويض الأضرار بشكل شمولي وفعال، وبشكل رئيسي إيجاد آليات فعالة وممكنة لوصول التبليغ عن التحرش الجنسي بشكل آمن وسري.



وفيما يتعلق بقانون العقوبات، أوصت بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، المتعلقة بالاستفادة من العذر المحل للرجل في جرائم القتل، في الحالات التي يفاجأ فيها الرجل بزوجته أو إحدى محارمه في حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما.



ودعت إلى وضع ضوابط تشريعية للاحتجاز الإداري للنساء والفتيات ضحايا العنف بدواعي الحماية.



وتضم التنسيقية كلا من تحالف“إنسان”، والتحالف المدني الأردني (حمى)، والتحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحالف تطوير، حيث سيصار إلى مناقشة حالة حقوق الإنسان في الأردن ضمن الدورة الرابعة مطلع العام المقبل في الأمم المتحدة بمشاركة أصحاب المصلحة.

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