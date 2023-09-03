التحول للاقتصاد الدائري رهن بتوفر الإرادة لدى صناع القرار

أظهرت ورقة سياسات أن "الأردن نفذ برامج لبناء القدرات في النهج الاقتصادي الدائري"، لكن "ثمة مجموعة من العقبات والتحديات التي تواجه الانتقال الى الاقتصاد الدائري، مثل الاعتماد على الوقود الأحفوري".



وجاء في ورقة السياسات، الصادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) الشهر الماضي أن "الأردن نفذ برنامجا لإعادة الاستخدام يسهل أنماط الاستهلاك المستدامة وخلق فرص عمل جديدة".



ويوفر الاقتصاد الدائري فرصا لاستعادة النظم البيئية في الأردن، لكن هذا التحول مرهون "بتوفر إرادة حقيقة لدى صناع القرار والمستهلكين على حد سواء"، وصولا لوضع رؤية إستراتيجية شاملة وضمن كافة القطاعات.



ولا يمكن أن "تتحقق فكرة التحول نحو الاقتصاد الدائري إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقة من صناع القرار، ومن المجتمع المحلي، وتضافرت كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف"، في رأي مسؤول الشؤون الاقتصادية في (الإسكوا) د. حمو العمراني.



وثمة مؤشرات على تنامي الوعي بالممارسات الدائرية بشكل عام، وعلى مستوى المؤسسات وصناع القرار، في وقت بدأت فيه بعض الدول تطرح رؤية متخصصة في هذا المجال مثل دبي، والمغرب.



وعلى صعيد الأردن، بحسبه فإن "الحكومة أصدرت تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة، بحيث ترك المجال أمام المنتجين والمصنعين لتطبيق بنودها اختياريا، لتتحول فيما بعد بشكل الزامي العام المقبل"



وتلك الأمثلة توضح التنامي المتزايد للتحول للاقتصاد الدائري من قبل صناع القرار، والى حد ما على مستوى المستهلك النهائي، لكنها لم ترتق بعد الى رؤية إستراتيجية شاملة للقطاعات، ولكافة الأطراف، من وجهة نظره.

ولكنه شدد على "أهمية زيادة الوعي لدى المستهلكين في خفض نسب النفايات المستنزفة للموارد الطبيعية".

وأكد على أن "الاقتصاد الدائري مفهوم جديد بات يلقى باهتمام من المنطقة العربية والعالم باعتباره يصب في كل الخطوات ذات العلاقة بتحقيق أهداف الاستدامة".



وتعرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) الاقتصاد الدائري بأنه "نظام اقتصادي مستدام، ما يعني تضمين العمليات الدائرية بشكل يمكن من إنشاء نظام جديد على أساس حلول دائرية، تستخدم فيها الموارد الطبيعية مرارا وتكرارا في اقتصادات الدول".



ولا بد "لتصميم هذا النظام بأن يدمج العمليات الدائرية كافة، وذلك بحسب القطاع، والبنية التحتية، والمواد الخامة المستعملة، ومدى قبول المجتمع (المنتج والمستهلك"، كما ورد في التعريف ذاته.



ومن أجل التحول نحو الاقتصاد الدائري، لا بد من "تحديد القطاعات ذات الأولوية من بينها إدارة النفايات الصلبة على مستوى البلديات لما يشكله من خطورة على الصحة والبيئة، وما يوفره أيضا من فرص في مجال إعادة التدوير"، تبعا للعمراني.

ويعتبر الأردن، حسب قوله "رائدا في مجال إدارة النفايات التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن رفع كفاءة الموارد، والتي تصب في استدامتها، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري".



ومن بين الخطوات الأخرى "تمويل التحول الى الاقتصاد الدائري عبر وضع إجراءات كفيلة بتوفير الأموال لتطبيق ذلك المفهوم"، بحسبه.



وبين أن "هنالك محورين أساسين يجب اتباعهما للحصول على تمويل التحول للاقتصاد الدائري أحدهما الاعتماد على الاستثمارات العمومية، والذي يمكن أن يلعب دورا كبيرا في مسألة التمويل وعبر فرض ضرائب على الملوثين".

وأما "المحور الثاني فينصب بجذب التمويل من القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات ذات علاقة وتتسم بالاستدامة"، وفقا له.



ويبقي الاقتصاد الدائري "المواد والمنتجات قيد الاستخدام ما أمكن ذلك، ويخفف الضغوط على النظم الطبيعية بما يتيح تجددها، كما يدعم هذا النموذج الإسراع بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتحقيق أهداف باريس"، بحسب الإسكوا.

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