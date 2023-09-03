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جدل الكوتا والتمكين النسائي في الأردن.. مطلوب نضال ديمقراطي وحوار وطني لزيادة تمثيل النساء برلمانياً

9/3/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فيما استخدمت غالبية دول المنطقة نظام "الكوتا"، على اعتباره تمييزاً إيجابياً يسمح بمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، واعترافاً بالدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه في تنمية البلدان اقتصادياً، وسياسياً واجتماعياً، تبرز الحاجة اليوم إلى وصول النساء إلى البرلمان "عبر المنافسة وليس الكوتا".

ذلك الأمر، يستدعي تعديل التشريعات، وتغيير الفكر السياسي للنساء، وتثقيف المجتمع بالعملية الانتخابية والسياسية بشكل عام، وانتقال الوعي المجتمعي (نخباً ومواطنين وأوساط ثقافية وحزبية.. إلخ) من "المشاركة إلى الشراكة الفعالة"، وفقاً للمشاركين في اللقاء الحواري حول "جدل الكوتا ومعضلة التمكين النسائي في الحياة العامة في الأردن" الذي عقدته شبكة نساء النهضة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأربعاء 30 آب/ أغسطس 2023، وأدارته المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض) سمر محارب.

وأكدت محارب أن المشاركة السياسية والمدنية للنساء والشباب استدعى اهتمام النهضة العربية (أرض)، وخاصة بما يتعلق بضعف التمثيل النسائي في مختلف دوائر صنع القرار القيادي، الأمر الذي يتطلب بناء الشراكات بين كافة المؤسسات وتدعيم الجهود وتوسيع الفرص أمام المرأة، وهو ما ينعكس بالدرجة الأولى على رفاه المجتمعات ومؤشرات الفقر والبطالة والتنمية.

وفيما يتعلق بالوضع في الأردن، بينت محارب، وفقاً لدراسة أجراها قسم الأبحاث في النهضة العربية (أرض)، أن نظام الكوتا يحتل المرتبة السادسة في العالم العربي والمرتبة 129 عالميًا على مؤشر قوة المرأة الذي وضعه مجلس العلاقات الخارجية، وهو ما يشير إلى وجود تحدٍ من حيث تحقيق المساواة بين الجنسين، بينما تشارك 9% فقط من النساء في مجلس الوزراء، و12% في هيئات التشريع، و32% في هيئات الحكم المحلي.

بدورها، شددت النائب، دينا البشير، على أهمية "نضال المرأة في المجتمع لتتمكن من الوصول إلى مواقع صنع القرار"، مبينة أنها كغيرها من البرلمانيات واجهت إشكالات عديدة في تجربتها بمجلس النواب، خصوصاً أنها من أصغر 5 نواب في المجلس.

وأوصت البشير بضرورة توفير برامج تقوم على تغيير ثقافة المجتمع، لإيجاد نواب وطن حقيقيين وليس نواب خدمات، لافتة إلى أن معظم النساء اللواتي يرغبن في المشاركة في الانتخابات والأحزاب يتعرضن لتنمر مجتمعي.

أما عضو مجلس الأعيان، م. خالد رمضان، فرأى أن "الكوتا تمييزاً إيجابياً، في وجه التميز السلبي"، قائلاً: إن نظام الكوتا في الأردن لا ينطبق على المرأة فقط، بل على البدو، والشركس، والشيشان والمسيحيين. وطالب النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بتعزيز الوعي المجتمعي حول المشاركة في الانتخابات النيابية، وإلى إقامة شراكات بين مختلف الجهات لزيادة التمثيل النسائي تحت قبة البرلمان"، معتبراً أن السياسيين في الأردن تنازلوا عن دورهم الأساسي لصالح إعلامي وتسويقي، بدلاً من أن يكونوا صناع سياسة.

ونبه رمضان، أن "لا نجعل قضية المرأة والشباب جسر عبور لمراكز النفوذ، في ظل أننا لا نملك مجتمعاً مدنياً منظماً، بل ناشطين اجتماعيين أو سياسيين، وليس سياسيين محترفين"، مؤكداً حاجتنا لمؤسسات قائدة ونضال دستوري حقيقي، وإعادة صياغة المواطنة الفاعلة، والتركيز على التعليم والثقافة.

حالياً، وبحسب عضوات شبكة نساء النهضة، ومنهن المستشارة الرئيسية لمؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، د. سوسن المجالي، ومنال الوزني، ومنى طلفاح، وغيرهن، مطلوب نضال سلمي ديمقراطي وحوار وتوافق وطني يزيد من تمثيل النساء في البرلمان، وعقد لقاءات دورية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختلفة وبين مجلسي الاعيان والنواب، مع أهمية تغيير النظرة المجتمعية للمواطنين حول المشاركة السياسية والمدنية، لكي لا تبقى محصورة بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى ضرورة إيجاد نظام يعزز المرأة برلمانياً وسياسياً ولا يضع معادلات حسابية وشروطاً تقضم حقها بالوصول المتساوي للعمل البرلماني.



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