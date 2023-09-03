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السياسة والمجتمع وفريدريش إيبرت يختتمان برنامجاً متقدماً لتمكين الشباب سياسياً

9/3/2023 2:21:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتم معهد السياسة والمجتمع ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية برنامج القادة الشباب – المستوى المتقدم (تمكين الشباب سياسيًّا) للعام الثاني على التوالي.







وهدف البرنامج، الذي ضم أعضاء من مختلف محافظات المملكة، إلى تمكين مجموعة من الشباب الأردني من المشاركة الفاعلة والابتكارية في الحياة السياسية، من خلال الجمع ما بين المستوى النظري والتطبيقي، وما بين المحتوى والمهارة؛ لتحسين معارف ومهارات الشباب في مجالات العمل السياسي والتحول الديمقراطي.













وحضر الحفل الختامي رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع الذي أكد بدوره على ضرورة الاستمرارية بعد البرنامج والاشتباك مزيدً بالمجال العام، من منطلق أن الشباب أمل البلاد اليوم أيضًا وليس الغد فقط.
وجاءت فلسفة البرنامج بحسب المدير التنفيذي لمعهد السياسة والمجتمع د. رشا فتيان ، الذي شارك فيه، أكثر من 20 شابًّا وشابة، من منظور نقل المعرفة وأدواتها من النظرية إلى التطبيق، ما يساهم في رفع سوية وشكل تأثير واشتباك الشباب القادة مع واقعهم السياسي ومحيطهم في ظل ما تشهده المملكة من جهود وطنية لتحديث المنظومة السياسية والتحول الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وأضافت فتيان، أن البرنامج تمت صياغته بطريقة تتوافق والواقع السياسي الأردني حتى يتسنى للشباب فهم أكثر عمقاً وضمان عدم تكرار البرامج التي سبق للمشاركين الشباب المشاركة بها، وأشارت إلى أنّه وعلى هامش التدريبات جرت عدة جلسات حوارية مع صناع قرار ومسؤولين وخبراء، أدار الجلسات المشاركون في البرنامج، وتطرح هذه المناقشات موضوعات متعددة تتنوع بين العمل البرلماني والمحلي والحزبي وتتناول جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية لمجريات الأحداث.
وبحسب مديرة برامج الشباب في "فريدريش إيبرت" بتول زيدان فإن البرنامج امتدَّت أعماله إلى سبعة أسابيع تناولت عدة عناوين مهمة أبرزها؛ القيادة والقيادة السياسية, التاريخ السياسي وآليات صنع القرار في الأردن والثورة الصناعية الرابعة ودورها في تغيير النمط السياسي والاجتماعي, و حقوق الإنسان و مناقشات في قضايا الجندر، و مهارات الحوار ومهارات التفاوض الفعّال، و إعداد أوراق السياسات، و الانتقال الديمقراطي و التفكير والتخطيط الاستراتيجي، واختتم بالآليات المثلى للتعامل مع الفضاء الرقمي بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية.














وأنهى البرنامج أعماله بأوراق سياسات من إعداد المشاركين، تمثل حصيلة الخبرات التي تلقوها خلال وجودهم في البرنامج، وعُرضت الأوراق على لجنة متخصصة، ضمت؛ المهندسة سمر الكيلاني، المحامي معاذ المومني والباحث عبدالله الجبور.
وتناولت أوراق السياسات الثلاث التي قدمها المشاركون موضوعات عديدة؛ فقد تحدثت عن مشاركة المغتربين الأردنيين في الخارج بالانتخابات البرلمانية، أما الورقة الثانية تناولت مسألة تكامل التحول الرقمي مع مخرجات التعليم العالي في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع، فيما تناولت الورقة الثالثة المادة 34 من قانون الجرائم الالكترونية الذي أُقر مؤخرًا وتداعياته الاقتصادية المحتملة.













وقد حصلت الورقة التي تناولت قضية مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية على المركز الأول والتي تحدثت من منطلق أن المشاركة في الانتخابات هي حق دستوري لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشر، كما استعرضت التحديات التي تواجه منح المغتربين حق المشاركة، واستعرضت الفرص والمكاسب التي قد تتوفر في حال مشاركة أردنيي الخارج، واقترحت الورقة سياسات تهدف إلى تسهيل وتشجيع مشاركة المغتربين في عملية الانتخاب النيابية من خلال التوازن ما بين حقوقهم والاعتبارات الوطنية.



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