سمارة رئيسا لمجلس النقباء

سمارة رئيسا لمجلس النقباء
التاريخ
9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تسلم نقيب المهندسين المهندس
أحمد سمارة الزعبي رئاسة مجلس النقباء، منذ بداية الشهر الحالي والتي تستمر لأربعة
أشهر.
علما أن رئاسة المجلس
دورية بين النقابات الست الموجودة في مجمع النقابات المهنية.
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