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سمارة رئيسا لمجلس النقباء

9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسلم نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي رئاسة مجلس النقباء، منذ بداية الشهر الحالي والتي تستمر لأربعة أشهر.

علما أن رئاسة المجلس دورية بين النقابات الست الموجودة في مجمع النقابات المهنية.



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