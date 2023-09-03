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الفايز يُجري في عمّان مباحثات رسمية مع نظيره المغربي

9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره، ووفد المجلس المرافق له، الذي يُجري زيارة رسمية إلى المملكة.
وقال الفايز إن الزيارات المتبادلة بين المجلسين تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بمختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة السياسية وشعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى التنسيق المشترك حيال كل ما من شأنه خدمة قضايا الأمة، والنهوض بالعمل البرلماني العربي، ليكون قادرًا على مواجهة ما تتعرض له الأمة العربية، من تحديات أمنية واقتصادية وصراعات سياسية.
وأشار إلى أن العلاقات الأخوية الراسخة على الدوام، القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، والتنسيق والتشاور الدائمين بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، في إطار العمل المتواصل للنهوض بالعلاقات الثنائية وخدمة قضايا الأمة.
وأكد الفايز أن مجلس الأعيان حريص على أهمية البناء على العلاقات الثنائية، لجهة ادامتها والنهوض بها خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا، إضافة إلى أهمية تعزيز علاقاتنا البرلمانية وتطويرها بما يخدم قضايانا، ويوحد مواقفنا حول مختلف ما يطرح في المحافل البرلمانية الدولية.
ولفت إلى أن أمتنا تمر بظروف صعبة، ولمواجهتها لا بد من تجاوز خلافاتها، وتفعيل العمل العربي المشترك، والعمل على بناء شراكات استراتيجية بمختلف المجالات، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم بالنهوض بواقعنا الراهن، وينهي معاناة اللجوء والنزوح لعشرات آلاف من الأسر العربية، التي هربت من أوطانها بسبب الصراعات الدموية.
كما أكد الفايز أن إنهاء الصراعات وتعزيز التعاون المشترك من شأنه أن ينهض باقتصاديات أمتنا، ويسهم في تحقيق مستوى أسرع للنمو الاقتصادي، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أن ذلك يمهد الطريق نحو التكامل بمختلف المجالات، فمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة في الوطن العربي، بات اليوم يكتسب أهمية قصوى، انطلاقا من الاحتياجات المتبادلة بمختلف المجالات.
وبخصوص الأوضاع الراهنة في المنطقة، أوضح الفايز، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل كل جهد ممكن من أجل حلها سياسيًا، وقد حذر جلالته باستمرار من خطورة الوضع الراهن فيها، والأردن بقيادة جلالته يؤكد بأن حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وشاملًا، ووفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، هو مفتاح الحل لكافة الصراعات في المنطقة.
وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، ومن منطلق مسؤوليتهما المتمثلة، في الوصاية الهاشمية ورئاسة لجنة القدس، استمرا في الدفاع عن القدس ومقدساتها وحمايتها، من محاولات العبث فيها أو تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي، ومعالمها الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية.
ونوه الفايز إلى أنه في ظل استمرار الممارسات العدوانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وسعيها المحموم في بناء المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإقرار القوانين العنصرية، التي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، فأن المجتمع الدولي مطالب اليوم، باتخاذ إجراءات حازمة توقف هذه الممارسات الوحشية.
وقال الفايز بخصوص الأزمة السورية وعودة الأمن والاستقرار، لكل من السودان واليمن وليبيا، فإن جامعة الدول العربية مطالبة ببذل جهود أكبر، لاحتواء الصراعات الدائرة فيها، من خلال جهد عربي تحت مظلة الجامعة، وبعيدا عن تدخلات الدول الأجنبية، فلا يجوز أن تستمر العديد من دولنا العربية ساحة لصراعات إقليمية ودولية.
وجدد الفايز دعم الأردن الكامل للمملكة المغربية، في الدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة ووحدة أراضيها وشعبها، مؤكدًا أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، والعمل معًا من أجل دفع حكوماتنا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بمختلف المجالات.
وتطرق في حديثه إلى ما تشهده الساحة السياسية الأردنية من تغيرات، على رأسها تخصص 41 مقعدًا تذهب للأحزاب في البرلمان المُقبل، مشيدًا بذات الوقت بالتجربة الحزبية المغربية.
بدوره تحدث رئيس مجلس المستشارين المغربي مياره عن عمّق العلاقات، التي تجمع المملكتين وقائدهما، اللذين دأبا على توطيد العلاقات الثنائية على كل المستويات كافه .

وأكد أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة تفعيل العمل بـ"اتفاقية أغادير"،الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس، داعيًا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرّة بين البلدين، وإعادة خط الطيران المباشر بين المملكتين الشقيقتين.
وثمن مواقف المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيال المملكة المغربية وقيادتها، وعلى رأسها موقف الأردن الراسخ تجاه الصحراء المغربية، وقرار جلالة الملك عبد الله الثاني بفتح قنصلية أردنية في مدينة العيون المغربية.
وأشار مياره إلى أن بلاده تترأس برلمان البحر الأبيض المتوسط لمدة عامين، متعهدًا بالعمل خلالهما على تعزيز الدور العربي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ، وتقريب وجهات النظر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات من الجانب الأردني، العين عبدالله النسور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان، ومساعدا رئيس المجلس مفلح الرحيمي والدكتورة علياء بوران، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المغربية في المجلس العين محمد داودية.
كما حضرها من الجانب المغربي، رؤساء الفرق والمجموعات في المجلس، المعنية في المجال السياسي والاقتصادي والصداقة المغربية الأردنية، إلى جانب القائم بأعمال السفارة المغربية في عمّان عادل أوسي حمو.



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