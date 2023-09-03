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إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الأحد، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول/سبتمبر لسنة 2023 ميلادية.




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