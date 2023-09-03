إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
التاريخ
9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صدرت الإرادة الملكية
السامية اليوم الأحد، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول
من شهر أيلول/سبتمبر لسنة
2023 ميلادية.
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