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بقلم سفير كازاخستان لدى الاردن ايداربيك توماتوف

9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




رئيس كازاخستان يحدد الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في خطاب الأمة
أستانا

ألقى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في 1 سبتمبر 2023 خطاب الأمة بعنوان "المسار الاقتصادي لكازاخستان العادلة"، والذي تناول بالتفصيل خططًا طموحة للإصلاحات الاقتصادية ومسارًا اقتصاديًا جديدًا للامة.
وحدد الرئيس توكاييف الجوانب المختلفة للأجندة الوطنية، مؤكدا على المهام الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الحكومة. وقال:“في مثل هذه الفترة المهمة، لدينا كل الفرص لتحقيق اختراق اقتصادي قوي. ولتحقيق ذلك، يجب علينا أن ننتقل بشكل حاسم إلى نموذج اقتصادي جديد، لا يقوده إنجازات مجردة، بل تحسين حقيقي في حياة المواطنين.
واعترف الزعيم الكازاخستاني بالعديد من الإنجازات المهمة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مضاعفة رواتب المعلمين منذ عام 2020، وزيادة كبيرة في رواتب الأطباء، وتنفيذ مبادرات مثل "الصندوق الوطني للأطفال"، وبناء أكثر من 300 مركز للرعاية الصحية في المناطق الريفية.
وبتحويل انتباهه إلى الأهداف الاقتصادية الحالية، حدد الرئيس توكاييف مساراً يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والواقعية. وقال: <<المهمة الأهم="" هي="" تشكيل="" إطار="" صناعي="" متين="" للبلاد،="" يضمن="" الاكتفاء="" الذاتي="" الاقتصادي.="" وينبغي="" التركيز="" بشكل="" رئيسي="" على="" التطوير="" المتسارع="" لقطاع="" التصنيع.="" وأشار="" إلى="" أنه="" سيتم="" التركيز="" بشكل="" خاص="" على="" قطاعات="" مثل="" الهندسة="" الثقيلة="" وتخصيب="" اليورانيوم="" ومكونات="" السيارات.="" واقترح="" توكاييف="" أنه="" من="" أجل="" دعم="" الصناعة="" التحويلية،="" يجب="" إعفاء="" المستثمرين="" الأجانب="" والمحليين="" من="" دفع="" الضرائب="" والمدفوعات="" الإلزامية="" الأخرى="" للسنوات="" الثلاث="">
وفي المسائل المالية، دعا الرئيس إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستقر بنسبة 6-7 في المائة. وشدد أيضًا على ضرورة جذب البنوك الأجنبية لتعزيز المنافسة وحل مشكلة عدم كفاية إقراض الشركات. وقال: "المهمة الرئيسية هي ضمان النمو السنوي للإقراض للقطاع الحقيقي عند مستوى 20% أو أكثر".
وأكد توكاييف كذلك على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع عملية الخصخصة. وقال:“الهدف الرئيسي هو زيادة شفافية وكفاءة إدارة الأصول بشكل جذري. إنني أوجه الحكومة للبدء في خصخصة جميع الأصول غير الأساسية والاكتتاب العام الأولي لشركات صندوق ساماروك-كازاينا اعتبارًا من عام 2024. وسيتم البدء في إجراء تغييرات في التشريعات لتشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة، وسيتم تكثيف الجهود لإزالة احتكار الأسواق الرئيسية.
وفي خطابه، ركز الرئيس أيضًا على التزام كازاخستان بالاستدامة وحماية البيئة. وشدد على أنه "على المدى الطويل، فإن التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة أمر لا مفر منه". وسلط توكاييف الضوء على خطط زيادة قدرة الطاقة المتجددة وتطوير توليد الهيدروجين. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس اقترح إجراء استفتاء وطني حول بناء محطة للطاقة النووية.
وأشار الزعيم الكازاخستاني أيضًا إلى رؤية طموحة لكازاخستان لتصبح دولة تركز على تكنولوجيا المعلومات. وقال: <<نحن من="" بين="" رواد="" العالم="" في="" مؤشر="" تطوير="" الحكومة="" الإلكترونية="" والتكنولوجيا="" المالية="">>. ووجه الحكومة بزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى مليار دولار بحلول عام 2026. وسيتم تسهيل ذلك من خلال الشراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية الكبرى.
وفي مجال النقل، حدد الرئيس توكاييف خططًا لجعل كازاخستان مركز عبور رئيسي في أوراسيا، مع التركيز على الطرق الرئيسية مثل بحر قزوين والممر الدولي بين الشمال والجنوب. وأشار الرئيس إلى أنه "من الضروري بناء ميناء جاف جديد في معبر بختي، وتسريع بناء مركز الحاويات في أكتاو، وتوسيع مرافق الموانئ على البحر الأسود على طول الممر الأوسط". وشدد على أن كازاخستان يجب أن تصبح في نهاية المطاف قوة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية. وأشار الرئيس أيضًا إلى أن تحقيق إمكانات النقل يعتمد على علاقات حسن الجوار البناءة التي تقيمها كازاخستان مع جميع الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا والصين وجيراننا في وسط وجنوب آسيا.
وفي المجال السياسي، أعلن توكاييف أن كازاخستان ستنظم انتخابات حكام المقاطعات والمدن ذات الأهمية الإقليمية، بعد أن انتخب المواطنون الكازاخستانيون حكام القرى والبلدات والمناطق الريفية في العامين الماضيين.
وركز الخطاب أيضًا على تطوير القطاع الزراعي، ,والتحول الى الغاز، ومعالجة الأمن المائي، من بين مجالات أخرى.
وفي نهاية خطابه، أشار توكاييف إلى أن جميع المواطنين، وخاصة الشباب، يجب أن يجسدوا أفضل الصفات، لأنها تشكل القيم الأساسية للمجتمع. ووصف ذلك بـالمواطن المسؤول، قائلاً: "إذا كان الجميع وطنيين، ومتعلمين، ومجتهدين، ومنضبطين، ومسؤولين، وعادلين، ومقتصدين، ومتعاطفين، عندها لن تكون هناك امور بعيدة المنال بالنسبة لنا. وشدد على أن أفكار كازاخستان العادلة و"المواطن المسؤول" يجب أن تعتبر دائمًا قيمًا أساسية تقف جنبًا إلى جنب.
واختتم الرئيس خطابه بالقول إن الحكومة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية القوية. وشدد على أنه“يجب أن تتمتع بكل أدوات الإدارة المستقلة للاقتصاد دون الروتين والبيروقراطية، ودون التنسيق مع الإدارة الرئاسية



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