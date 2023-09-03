تمديد العمل باتفاقيَّة بين سلطة العقبة وشركة نافذ للحلول اللوجستيَّة
التاريخ
9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد العمل باتفاقيَّة إسناد إدارة مشروع التحكُّم ومراقبة الشَّاحنات، وملحق تجديد الاتفاقيَّة، بين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وشركة نافذ للحلول اللوجستيَّة، لمدة (6) شهور قابلة للتَّجديد لمدد مماثلة؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات عطاء النِّظام الإلكتروني الموحَّد للنَّقل البرِّي.
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