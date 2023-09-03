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تمديد العمل باتفاقيَّة بين سلطة العقبة وشركة نافذ للحلول اللوجستيَّة

9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد العمل باتفاقيَّة إسناد إدارة مشروع التحكُّم ومراقبة الشَّاحنات، وملحق تجديد الاتفاقيَّة، بين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وشركة نافذ للحلول اللوجستيَّة، لمدة (6) شهور قابلة للتَّجديد لمدد مماثلة؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات عطاء النِّظام الإلكتروني الموحَّد للنَّقل البرِّي.



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