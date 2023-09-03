إحالة سُفراء في وزارة الخارجيَّة إلى التَّقاعد

إحالة سُفراء في وزارة الخارجيَّة إلى التَّقاعد
التاريخ
9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إحالة سُفراء في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين إلى التَّقاعد؛ لبلوغهم السنّ القانوني وهم: أريح محمود الحوامدة، وعلي حسن الكايد، وإبراهيم“أسطه المدني”.
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