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إحالة سُفراء في وزارة الخارجيَّة إلى التَّقاعد

9/3/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إحالة سُفراء في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين إلى التَّقاعد؛ لبلوغهم السنّ القانوني وهم: أريح محمود الحوامدة، وعلي حسن الكايد، وإبراهيم“أسطه المدني”.



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