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هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنجز أكثر من 20 ألف بيان جمركي

9/3/2023 2:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان إن مبادرة الهيئة بمتابعة تنفيذ خططها المتعلقة بأتمتة الإجراءات والخدمات التي تقدمها تأتي ترجمة لتوجيهات الحكومة بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد.

وأضاف أن هذه الخدمات المؤتمتة جاءت تؤكد أهمية حوسبة إجراءات العمل المؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتخفيض النفقات على متلقي الخدمة استكمالا " لمنظومة العمل في مؤسسات القطاع العام في الدولة“.

وقال السرحان إنه تم منح الصلاحيات اللازمة لموظفي الهيئة لإنجاز البيانات الجمركية إلكترونيًا عن بعد بخاصة بعد أن تم مؤخًرا ربط المعابر الحدودية والمراكز الجمركية الخمسة والعشرين على نظام التخليص الجمركي المحوسب موضحًا أن مكاتب الهيئة الخارجية في المراكز الجمركية الثلاثة التابعة للهيئة (جمرك عمان والمطار والعقبة) مستمرة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على مستوردي الأجهزة لإنجاز معاملاتهم والحصول على موافقات استيراد أجهزة الاتصالات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة الرئيس الكائن في عمان.

وبحسب السرحان ، فإن الهيئة أنجزت (15838) بيانًا جمركيًا حتى نهاية تموز من هذا العام، حيث تم إنجاز (3079) معاملة من خلال مكتبها في جمرك العقبة و (11760) معاملة من خلال مكتبها في جمرك المطار و (997) معاملة من خلال مكتبها في جمرك عمان . كما تم إصدار (3886) موافقة نوعية وموافقة إدخال لأجهزة الاتصالات من مكاتب الهيئة الرئيسة في عمان.

من جانبه أكد السرحان على أن ما تقوم به الهيئة من إجراءات مؤتمتة هو لغايات التحسين من الفاعلية الرقابية وتسهيل حركة التجارة بما يمكّن من تحقيق زمن إنجاز منافس مشيرا إلى أن الزمن أحد أهم مؤشرات تحسن الأداء عالميا في معيار انسياب البضائع عبر الحدود.

وأشار إلى استمرارية الهيئة في مراجعة فعالية وكفاءة استهداف بنود التعرفة الجمركية من خلال دراسة وإدارة المخاطر المتعلقة باستيراد أجهزة الاتصالات بالإضافة إلى استمرارية شراكتها مع الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة ببرنامج القائمة الوطنية الذهبية.

وأردف السرحان مؤكدًا على استمرارية شراكة الهيئة في النافذة الوطنية للتجارة كعضو فاعل في اللجنة الفنية للمشروع والتي تتولى مهمة الإشراف على إزالة العقبات التي تعيق انسياب البضائع، وأن المشروع بات في الآونة الأخيرة مساهمًا جادًا في تسريع إنجاز البيانات الجمركية وإزالة التقاطعات وازدواجيتها مع الدوائر الرقابية التي لها علاقة بعملية الاستيراد والتصدير، الأمر الذي أدى إلى رفع تنافسية تسهيل التجارة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.



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