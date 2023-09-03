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رسمياً.. إسرائيل تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن

9/3/2023 2:20:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشكل رسمي أن "إسرائيل" تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن .
وقال نتنياهو في تغريدة له: "لقد أقمنا سياجًا على حدودنا الجنوبية (مصر) وأوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل. وبذلك أوقفنا أكثر من مليون متسلل من أفريقيا، الذين كانوا سيدمرون بلدنا. وفق زعمه.
وأضاف: " الآن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية (الأردن) ونضمن عدم التسلل من هناك أيضًا. "سنحمي حدودنا - سنحمي بلادنا!".



وفي وقت سابق اليوم، اعتبر نتنياهو أن الهجرة غير القانونية من أفريقيا تشكل "تهديدا حقيقيا لمستقبل إسرائيل"، داعيا إلى إعداد خطة لإخراج جميع المتسللين من بلاده.
يأتي ذلك غداة إعلانه تشكيل لجنة وزارية خاصة للنظر في اتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بـ"مثيري الشغب"، بعد احتجاجات نظمها طالبو لجوء إريتريون، السبت، في مدينة تل أبيب.

وقال نتنياهو: "يشكل التسلل غير القانوني إلى إسرائيل من أفريقيا تهديدا حقيقيا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. لقد أوقفنا هذا التهديد ببناء الجدار على حدودنا الجنوبية".
وفي عام 2013، أقامت إسرائيل سياجا على الحدود مع مصر بطول 241 كيلومترا، في محاولة لوقف التسلل من أفريقيا إلى إسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأضاف نتنياهو أن "المشكلة في أولئك الذين دخلوا بالفعل قبل اكتمال السياج، وهم عدة عشرات من الآلاف من المتسللين غير الشرعيين".
وتابع "أخرجنا 12 ألفا منهم طوعا، عبر حوافز وإجراءات متنوعة. ورغبنا بدفع المزيد منهم إلى المغادرة، لكننا جوبهنا بمعارضة المحكمة العليا".
واعتبر نتنياهو أن ما حدث في تل أبيب، السبت، "كان تجاوزا للخط الأحمر وأعمال شغب لا يمكننا قبولها"، وتوعد المحتجين الإرتريين بـ"إجراءات صارمة"، بينها "الترحيل الفوري".
وطالب اللجنة الوزارية المعنية بـ"إعداد خطة كاملة ومحدثة لإخراج جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين من إسرائيل".
وأمس السبت، نظم المئات من طالبي اللجوء الإريتريين مظاهرات في تل أبيب؛ احتجاجا على فعالية ستنظمها سفارة بلدهم في المدينة بمناسبة ذكرى بداية "الكفاح المسلح" ضد الحكومة الإثيوبية.
ويرى معارضو النظام الإريتري أن هذه الفعالية بمثابة دعاية لنظام حكم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي فروا منه، وألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة وهشموا نوافذ محالٍ تجارية وأحرقوا أحد الملاهي.
وأصيب 140 من طالبي اللجوء الإريتريين، بينهم 12 حالتهم خطيرة، إضافة إلى 27 شرطيا في تلك المواجهات.



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