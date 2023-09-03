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ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

9/3/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عومير كرمي - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/8/18

تشكل الأصوات المرتقبة معضلة للمرشد الأعلى: هل ينبغي عليه استبعاد المرشحين بقوة ويزيد بذلك نفور الرأي العام، أم يعرّض نفسه لخطر هيمنة خصومه السياسيين على "المجلس"؟
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أثبتت الدورة الانتخابية الأخيرة في إيران أنها مخيبة للآمال. ففي العام 2021، استبعد "مجلس صيانة الدستور" التابع للنظام - وهو هيئة مكوّنة من اثني عشر عضواً يعيّنهم المرشد الأعلى علي خامنئي بشكل مباشر أو غير مباشر- العديد من الشخصيات البارزة من الترشح للرئاسة، وترك الفائز النهائي، إبراهيم رئيسي، من دون منافسة فعلية. وأدى الرفض الشديد للمرشحين المعتدلين والإصلاحيين إلى لامبالاة متزايدة لدى الرأي العام تجاه السباق الانتخابي، مما أدى إلى أدنى نسبة مشاركة الانتخابات في التاريخ.
في هذا الشهر، بدأت إيران دورة انتخابية جديدة تكتمل في آذار (مارس) 2024، عندما سيختار الناخبون ممثلين لمؤسستين هما "المجلس" و"مجلس خبراء القيادة"، اللذين يُنظر إليهما على أن لهما تأثيرا حقيقيا ضئيل على سياسات البلاد. ومع ذلك، يستحق موسم الحملة المقبلة المراقبة عن كثب لما قد يكشفه عن نوايا المرشد الأعلى، الذي يجب أن يقرر كيفية الموازنة بين المخاوف بشأن الإقبال المنخفض جداً للناخبين، والخلافة النهائية، والاستراتيجيات السياسية الإصلاحية، وشرعية النظام في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة.
"المجلس" في تراجع
على الرغم من أن مجلس النواب المكون من 290 عضواً هو أحد الفروع الرئيسية الثلاثة للحكم في الجمهورية الإسلامية، إلا أنه لم يضطلع منذ فترة طويلة سوى بأهمية ثانوية في وضع سياسات النظام، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا النووية والعلاقات الخارجية. وقد تراجع دوره أكثر في السنوات الأخيرة، وأصبح الكثير من المواطنين غير مبالين بتركيبته ومداولاته. ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء الحكومية الرسمية في 25 تموز (يوليو)، يشعر 68 في المائة من الإيرانيين بعدم الرضا عن البرلمان، ولم تستطع الأغلبية تذكر اسم رئيسه الحالي.
مع ذلك، ما يزال "المجلس" يلعب دوراً في بناء التوافق في الآراء حول القرارات المهمة. فالمسؤولون يقومون في بعض الأحيان بإطلاع المشرعين على القضايا الرئيسية مثل وضع المحادثات النووية. وفي حالات أخرى، يُستخدم "المجلس" لعرض الأفكار أو التشديد على التوجه الفكري الحالي للنظام. ومن الأمثلة البارزة على ذلك "خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، وهي مبادرة اتخذها مجلس النواب في كانون الأول (ديسمبر) 2020 بهدف تعزيز موقف خامنئي المتطرف من المفاوضات النووية من خلال الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات جوهرية (على سبيل المثال، زيادة تخصيب اليورانيوم، والحد من المراقبة الخارجية) إذا لم يتم رفع العقوبات الدولية. وفي ذلك الوقت، ألقى الرئيس حسن روحاني باللوم على هذا التشريع في عرقلة محاولات إحياء الاتفاق النووي للعام 2015. ولكن في أيار (مايو) من هذا العام، أعلن خامنئي أن القانون "أنقذ البلاد من الارتباك بشأن القضية النووية".
هل سيكون "مجلس خبراء القيادة" القادم هو الحاسم؟
من المقرر أيضاً أن يصوت الإيرانيون لممثليهم في "مجلس خبراء القيادة"، وهو هيئة لا تمارس سوى تأثير ضئيل جداً على حياتهم اليومية باستثناء عملية أساسية واحدة، وهي اختيار مرشد أعلى جديد. فـ"مجلس خبراء القيادة" مكلف بموجب الدستور بتعيين المرشد الأعلى التالي عند وفاة المرشد الحالي وإقالة مرشد إذا أصبح غير قادر على أداء واجباته. ونظراً لتقدم خامنئي في السن (84 عاماً)، قد يكون "مجلس خبراء القيادة" التالي هو الذي يعين رسمياً خليفته في مرحلة ما خلال فترة ولايته التي تمتد على ثماني سنوات. وبالطبع، سيُتخذ القرار الفعلي في مجالس أخرى، ولكن "مجلس خبراء القيادة" سيضطلع على الأرجح بدور أساسي في إضفاء الشرعية على عملية الخلافة والمرشح النهائي.
ولكن، باستثناء هذا الإعلان النهائي، يتم استبعاد الرأي العام عموماً من أعمال "مجلس خبراء القيادة" وقراراته وملاحظاته. فهذا المجلس، الذي يضم ثمانية وثمانين عضواً -جميعهم رجال، وجميعهم رجال دين باستثناء عضو واحد- يُنظر إليه كهيئة خاضعة لسيطرة خامنئي على الرغم من أنه مكلف دستورياً بالإشراف عليه. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن "مجلس صيانة الدستور" المذكور أعلاه يقيّد بشكل كبير عملية اختيار المرشحين الذين يُسمح لهم بالترشح لمقاعد "مجلس خبراء القيادة" (انظر أدناه). وفي العام 2018، نشر السياسي الإصلاحي، مهدي كروبي، رسالة مفتوحة اعتبر فيها أن "مجلس خبراء القيادة" أصبح "مجلساً احتفالياً لا يقوم سوى بمدح الزعيم". وأثرت أعمار أعضائه على شرعيته أيضاً -خلال انتخابات العام 2016، كان عمر أكثر من 90 في المائة من المرشحين الفائزين يزيد عن الخمسين عاماً، والرئيس أحمد جنتي هو الآن في السابعة والتسعين من عمره، مما أدى إلى انتشار النكتة الإيرانية الشائعة بأن متوسط عمر أعضاء "المجلس" هو "ميت".
معالجة الإقبال المنخفض
ستكون انتخابات العام 2024 هي الأولى في إيران منذ موجة الاحتجاجات الهائلة التي أشعلت فتيلها وفاة مهسا أميني، وبالتالي قد يكون للإقبال على هذه الانتخابات قيمة رمزية قوية إلى حد كبير. وغالباً ما يناقش مسؤولو النظام المشاركة العامة في الانتخابات على أنها "دليل" على قاعدة دعم الجمهورية الإسلامية. وبالمثل، اعتبر خامنئي في خطاب ألقاه في 4 حزيران (يونيو) أن الانتخابات مهمة جداً للنظام، محذراً من أن "أعداء" إيران يحاولون خلق حالة "يأس" وجو من التشاؤوم لدى المواطنين تجاه التصويت.
لكن المرشد الأعلى هو المسؤول الوحيد عن عداء الرأي العام في هذا السياق. ففي العام 2016، استبعد "مجلس صيانة الدستور" الذي يدور في فلك المرشد الأعلى 80 في المائة من المرشحين الذين تقدموا للترشح لانتخابات "مجلس خبراء القيادة" في ذلك العام، حتى أنه تم رفض المرشح الإصلاحي حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني. وكذلك، تم استبعاد نصف المرشحين المقترحين لانتخابات "المجلس" لعام 2020، من بينهم العديد من المشرّعين الحاليين. وساهمت هذه الخطوات بلا شك في جعل الإقبال على تلك الانتخابات البرلمانية هو الأدنى منذ ثورة 1979. فلم يشارك في الانتخابات سوى 42 في المائة من الناخبين على الصعيد الوطني، و26 في المائة فقط في طهران.
وللإيحاء بعملية أكثر شمولاً، غيّر النظام عملية التسجيل لانتخابات العام المقبل. فبدلاً من بدء التسجيل قبل شهرين من يوم الانتخابات وإجراء عملية تدقيق واحدة يتولاها حصرياً "مجلس صيانة الدستور"، بدأ التسجيل للتصويت لـ"المجلس" في 7 آب (أغسطس)، أي قبل سبعة أشهر تقريباً من موعد إجراء الانتخابات. وتضمنت العملية الجديدة فترة "تسجيل مسبق" أمدها أسبوع واحد قدم خلالها المرشحون معلومات ووثائق ليخضعوا للتدقيق الأولي من قبل أجهزة أمن النظام. ويترك ذلك لـ"مجلس صيانة الدستور" عدداً أقل من المسجلين للتدقيق في آرائهم (واستبعادهم) في تشرين الأول (أكتوبر)، مما قد يحد من الانتقادات العامة.
وفقاً لمسؤولي النظام، سجل أكثر من 48.000 مرشح أنفسهم بشكل مسبق لانتخابات "المجلس" -وهو أربعة أضعاف العدد الذي سجل في انتخابات العام 2020، ومن المفترض أنه أعلى رقم قياسي على الإطلاق. كما أكدت السلطات أن 14 في المائة من المسجلين هم من النساء. وفي 15 آب (أغسطس)، أشار وزير الداخلية، أحمد وحيدي، إلى هذه الأرقام كدليل على أن انتخابات العام المقبل ستكون "حماسية"، مع أقصى قدر من المشاركة الشعبية.
معضلة خامنئي
عند مناقشة انتخابات العام 2024، ركزت وسائل الإعلام الإيرانية على سؤالين حتى الآن. السؤال الأول هو ما إذا كان الإصلاحيون سيشاركون في العملية أم أنهم سيقاطعونها. وحتى كتابة هذه السطور، ما يزال عدد السياسيين الإصلاحيين الذين سجلوا أنفسهم مسبقاً غير واضح. وقد زعمت وسائل الإعلام المتشددة المرتبطة بـ"الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني (على سبيل المثال، "فارس نيوز" و"تسنيم") أن هذا العدد كان هائلاً، لكن صحيفة "اعتماد" الإصلاحية البارزة دحضت تقارير وسائل الإعلام المتشددة. وفي الواقع، اتهمت الصحيفة وسائل الإعلام المتشددة بشن "حرب نفسية" على الإيرانيين الإصلاحيين، وأكدت أن العديد من المرشحين الإصلاحيين لم يسجلوا أنفسهم بسبب الإقصاء الكبير الذي شهدته الانتخابات السابقة.
أما السؤال الثاني فهو ما إذا كان الرئيس السابق حسن روحاني ورئيس "المجلس" السابق علي لاريجاني سيشاركان بشكل نشط في الدورة الحالية. ومع أن أياً منهما لم يترشح لمقعد في "المجلس"، يعتقد العديد من المراقبين أن لاريجاني يعمل من وراء الكواليس على إنشاء كتلة من المؤيدين في البرلمان، الذين يمكن أن يشكلوا قاعدة داعمة لسلطته قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2025 (على وجه الخصوص، مُنع لاريجاني من الترشح في العام 2021). وكذلك، توقعت العديد من التقارير أن روحاني يعمل على تشكيل كتلة خاصة به في "المجلس" وقد يفكر في الترشح لمقعد في "مجلس خبراء القيادة".
وفي العام 2021، كان خامنئي و"مجلس صيانة الدستور" قد منعا المرشحين الرئاسيين البارزين من الترشح لضمان فوز رئيسي في السباق -ربما بهدف إعداده تدريجياً لكي يصبح المرشد الأعلى القادم. وبقيامه بذلك، بدا خامنئي على استعداد لتحمّل الآثار الجانبية المتمثلة بتقويض شرعية النظام ودعم الرأي العام بصورة أكبر. فهل سيكرر هذا النمط في الدورة القادمة؟
من ناحية، قد يجعل خامنئي الانتخابات المقبلة أكثر شمولاً على أمل استعادة بعض الدعم الشعبي وتعزيز المصالحة الوطنية بعد أشهر من الاضطرابات. وقد يساعده هذا النهج أيضاً في جهود التصالح مع الشخصيات البارزة المختلفة التي خاصمها خلال العقد الماضي، مع شل قواعد المعارضة المحتملة.
ومن ناحية أخرى، قد يخشى المرشد الأعلى أن تؤدي نسبة المشاركة الكبيرة في عملية انتخابية شاملة إلى قدوم "مجلس" يهيمن عليه البراغماتيون والإصلاحيون، الذين قد يكونون أكثر تشكيكاً في نهج النظام المتشدد الحالي وأكثر استعداداً لتحدي حكومة رئيسي. وإذا كان خامنئي يسعى إلى إعطاء الأولوية لمناورات الخلافة على المدى الطويل، فقد يكون أقل ميلاً لمساعدة منافسيه على تحقيق إنجازات سياسية في البرلمان أو "مجلس خبراء القيادة"، لأن ذلك من شأنه أن يُحسّن وضعيتهم في صراع العروش في نهاية المطاف.

*عومير كرمي: كان زميلاً عسكريًا زائرًا في معهد واشنطن في العام 2017.



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