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مستقبل هيمنة الدولار‏

9/3/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‏أوبامانيو لاهيري – (‏‏مجلس العلاقات الخارجية‏) 22/8/2023
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

استفادت الولايات المتحدة من هيمنة الدولار على الأسواق العالمية لعقود. وينبغي على واشنطن أن تكون حذرة إزاء تبديد هذه الفوائد من خلال الاقتتال السياسي الداخلي والصنع المتهور للسياسات.
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امتياز مفرط‏
‏سيطر الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويتم الاحتفاظ بما يقرب من 60 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية بالدولار ويأتي اليورو في المرتبة الثانية بنحو ‏‏20 في المائة‏‏. ويتم إصدار الفواتير لحوالي ‏‏90 في المائة‏‏ من المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي بالدولار، وكذلك حال نصف التجارة الدولية. ومما يعزز مكانة الدولار وضعه كعملة ‏‏ملاذ آمن‏‏ في أوقات الأزمات. وعلى سبيل المثال، خلال فترة الركود الكبير في العام 2008 والأزمة المالية الناجمة عن "كوفيد" في العام 2020، سعى المستثمرون إلى امتلاك الدولارات الأميركية، متوقعين أنها ستحتفظ بقيمتها خلال الأزمات.‏
تجني حكومة الولايات المتحدة واقتصادها ومواطنوها فوائد ضخمة من "الامتياز المفرط" للدولار، كما وصفه وزير مالية فرنسي سابق، في الأسواق المالية العالمية. وبسبب الطلب العالمي القوي على الدولار الأميركي والأوراق المالية المدعومة بالدولار مثل سندات الخزانة الأميركية، يمكن للولايات المتحدة ‏‏الاقتراض بأسعار فائدة أقل بكثير‏‏ من البلدان الأخرى. كما أن الحكومة والشركات الأميركية قادرة على الاقتراض من الدائنين الأجانب بالدولار بدلاً من العملات الأجنبية، وبالتالي فإن قيمة الدين لا تتغير مع التقلبات في أسعار الصرف. كما أن ارتفاع الطلب على الدولار يعزز قيمته مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى منتجات أرخص للمستهلكين الأميركيين -على الرغم من أنه على الجانب الآخر، يجعل الصادرات الأميركية أقل قدرة على المنافسة. كما أن الهيمنة العالمية للدولار الأميركي تمنح حكومة الولايات المتحدة القدرة على فرض عقوبات بعيدة المدى وكبيرة الفعالية على خصومها، مما يوفر أداة قوية للسياسة الخارجية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هيمنته المستمرة، تبدو التحديات المحلية والدولية للدولار الأميركي آخذة في التصاعُد.
التحديات الداخلية‏
‏من المفارقات التي تعود جزئيًا إلى أن تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، أن كمية عالية بشكل مذهل من الديون تراكمت على الولايات المتحدة، ووصلت إلى ‏‏32.11 تريليون دولار‏‏،‏‏ وهو واقع غير قابل للاستدامة على المدى الطويل ويمكن أن يقوض الثقة في الدولار الأميركي. ومن الناحية السياسية، من الصعب على القادة معالجة قضية الديون المتصاعدة. وعلى الرغم من أن الجمهور الأميركي يؤيد خفض الديون والإنفاق، إلا أن الخطوات التي تم تحديدها للقيام بذلك -مثل الزيادات الضريبية وإصلاح برامج الاستحقاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية- ‏‏لا تحظى بالشعبية‏‏، خاصة بين الأميركيين الأكبر سنًا.‏
يشكل السقف، أو الحد الأقصى لمبلغ الدين الذي يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ به قانونًا تهديدً أكثر إلحاحا. وتضع هذه الآلية التي تكاد تكون غير عادية حدًا -ليس للإنفاق الفعلي، وإنما بالأحرى لقدرة وزارة الخزانة على الاقتراض لسداد‏‏ الديون المستحقة عليها مُسبقًا، التي لا يمكن رفعها من دون الحصول على تفويض من الكونغرس. والولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة في العالم التي لديها مثل هذا السقف للديون. ومن شأن اختراق هذا السقف أن يؤدي إلى التخلف عن السداد. ولهذا السبب، منذ تأسيسه لأول مرة في فترة الحرب العالمية الأولى رفع الكونغرس سقف الديون عشرات المرات. ومع ذلك، وكما اتضح مرة أخرى في الآونة الأخيرة، جعل الاستقطاب السياسي المتزايد التخلف عن السداد احتمالا حقيقيا. وكلما حان الوقت لرفع سقف الديون كل بضع سنوات، يبدأ أحد الطرفين -أو كلاهما- بممارسة لعبة حافة الهاوية السياسية لانتزاع تنازلات من الجانب الآخر. وسيكون التخلف عن السداد كارثيًا ويمكن أن يقوض بشدة الثقة في الدولار الأميركي ووضعه كملاذ آمن.
عندئذٍ سيتم تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل كبير، وبالتالي إنهاء الامتياز المفرط للدولار. وحتى الاقتراب من هذا الاحتمال يمكن أن يكون له عواقب. في العام 2011، ‏‏خفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" التصنيف‏‏ الائتماني للولايات المتحدة عندما كانت على بعد يومين من الوصول إلى سقف الديون. وفي الآونة الأخيرة، ‏‏فعلت "وكالة فيتش" للتصنيف الائتماني الشيء نفسه‏‏، على الرغم من اتفاق اللحظة الأخيرة الذي تم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لتجنب التخلف عن السداد. ولا يساعد حد الدين حتى في معالجة ارتفاع الديون، كما يتضح من النمو المستمر للدَّين الوطني على الرغم من العديد من المواجهات حول سقف الديون في السنوات الأخيرة.‏
التحديات الدولية‏
‏تمنح الهيمنة العالمية للدولار الحكومة الأميركية سلطة فرض عقوبات معوقة وإطلاق أشكال أخرى من الحرب المالية ضد الخصوم. وقد تم استخدام هذه السلطة بوتيرة متزايدة منذ 9/11. وفي العام 2022، كان أكثر من اثني عشر ألف كيان تحت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، بزيادة تزيد عن ‏‏اثني عشر ضعفًا‏‏ منذ مطلع القرن الجديد. ولم يكن للعقوبات الأميركية أفضل سجل ممكن في تغيير سلوكيات الأنظمة، لكنها تضمن فعليًا أن يدفع الخصوم المستهدفون ثمنًا كبيرًا لمواصلة الانخراط في أعمال تعارضها الولايات المتحدة. وفي كثير من الأحيان، يكون استخدام العقوبات غير مثير للجدل، كما في حالة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
ومع ذلك، إذا تم استخدامها بشكل مفرط، فإنها يمكن أن تجعل البلدان، بما في ذلك الحليفة، ترغب في الابتعاد عن النظام المالي القائم على الدولار. وعلى سبيل المثال، عارضت الدول الأوروبية انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني. ومع ذلك، وبسبب العقوبات الثانوية التي كانت جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" التي مارستها أميركا على إيران، اضطرت هذه الدول إلى قطع تجارتها مع طهران. وقد جعلها ذلك تفكر في تطوير ‏‏بديل لأنظمة "سويفت"‏‏ والأنظمة الأخرى القائمة على الدولار. وفي حين أن هذا الاقتراح لم يذهب إلى أي مكان، فإنه إذا كان حتى حلفاء الولايات المتحدة قد فكروا في بدائل للنظام القائم على الدولار، فليس من المستغرب أن يعكف الخصوم، مثل روسيا والصين، على محاولة تقويض هيمنة الدولار.‏
بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لوضع الاحتياطي العالمي للدولار، فإن تأثيرات السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر على حدود الولايات المتحدة. على سبيل المثال، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم خلال العام الماضي أدى ذلك إلى انخفاض المعروض النقدي، ودفع المستثمرين إلى نقل الأموال من البلدان النامية إلى "الملاذ الآمن" الذي توفره سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى ‏‏حدوث تدفقات رأسمالية هائلة إلى الخارج‏‏. ويؤدي هذا التدفق أيضًا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى، وزيادة الديون المقومة بالدولار التي تحتفظ بها البلدان النامية. ومن غير المستغرب أن يؤثر هذا الواقع بشكل أكبر على البلدان المثقلة بالديون. كانت أزمة ديون أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين ناجمة في جزء منها عن رفع أسعار الفائدة الكبير الذي أقدم عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسيطرة على التضخم. وفي حين أنه قد لا يُتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ إجراء لمكافحة التضخم، فإنه يظل من الضروري ملاحظة أن الأسواق الناشئة تستطيع تنويع حيازاتها الاحتياطية إلى محفظة أكثر تعددًا للعملات للحصول على مزيد من الاستقلالية في سياساتها النقدية والمالية.‏
تحرُّك بعيدًا عن الدولار؟‏
‏بالنظر إلى العوامل المحلية والدولية الموضحة أعلاه، تبدو الشهية الدولية للتنويع بالخروج من نظام الاحتياطي العالمي القائم على الدولار مرتفعة. فهل أدت هذه العوامل إلى انخفاض قوة الدولار؟ من غير المستغرب أن تكون روسيا قد أُجبِرت على التخلي عن الدولار في الوقت الذي تتطلع فيه إلى التهرب من العقوبات الغربية. لكن الصين، التي ضغطت منذ فترة طويلة من أجل تدويل عملتها، هي الدولة التي تقف في طليعة الجهود الرامية إلى إضعاف قوة الدولار. وقد وسعت الصين مؤخرًا اتفاقية مبادلة العملة ‏‏مع الأرجنتين‏‏. كما توصلت الصين مؤخرًا ‏‏إلى اتفاق مع البرازيل‏‏، التي يبلغ حجم تجارتها السنوية معها 150 مليار دولار، للتداول بعملاتهما الخاصة بدلاً من الدولار الأميركي. وإذا أخذنا هذا بشكل معزول، فإنه قد لا يبدو شيئًا كبيرًا، لكن الصين تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى. وإذا نجحت هذه الدول، فسيشكل ذلك تحديا للدولار الأميركي باعتباره العملة التجارية الافتراضية في العالم بالنظر إلى هيمنة الصين على تجارة السلع العالمية. وقد شهدت الاحتياطيات العالمية تحركًا تدريجيًا بعيدًا عن الدولار الأميركي أيضًا. وبلغت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية أقل بقليل من 60 في المائة في الربع الأخير من العام 2022، انخفاضًا من أكثر من ‏‏70‏‏ في المائة في العام 1999. وخفضت الصين، أكبر حائز على سندات الخزانة الأميركية في الخارج، حيازاتها من الدولارات مع تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأصبحت حيازاتها الحالية من هذه السندات في أدنى مستوى ‏‏لها منذ أيار (مايو) 2009.‏
على الرغم من كل هذا، من المهم أن نتذكر أن الدولار الأميركي ما يزال مهيمنًا على احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، على الأغلب بسبب عدم وجود بديل واضح. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الصين، فإن الرنمينبي لا يمثل ‏‏سوى 2.7‏‏ في المائة من الاحتياطيات العالمية. ونظرًا لضوابط رأس المال الصارمة ومحدودية قابلية التحويل إلى عملات أخرى، ما يزال تعرض هيمنة الدولار إلى تحد كامل غير مرجح. ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تكون مدركة للتحديات المحلية والدولية لوضع الدولار الأميركي، وأن تعمل على تهدئة الشكوك دوليًا لكي يتمكن الدولار من الاحتفاظ بمكانته -حتى لو ظهر له بديل موثوق.
يمكن أن تشمل هذه الخطوات معالجة الدّين العام للولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء سقف الديون أو ربطه بتفويض الكونغرس للإنفاق لتعزيز المناقشات بحسن نية حول زيادة الإنفاق أو خفضه من دون المخاطرة بالتخلف عن السداد. ويجب على الولايات المتحدة أيضًا استخدام العقوبات بشكل أكثر حكمة. في المجمل، تشكل العقوبات أداة أساسية لصناعة الحكم الاقتصادي الأميركية، وغالبًا ما يكون استخدامها مبررًا، ولكن لا ينبغي استخدامها بشكل مفرط.
لقد بقي الدولار قويًا لأكثر من سبعة عقود. وعلى الأقل، لا ينبغي أن يكون تراجعه، إذا حدث، ناجمًا عن أخطاء ترتكبها الولايات المتحدة نفسها.‏
‏*أوبامانيو لاهيري Upamanyu Lahiri: باحث مشارك في الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Future of Dollar Hegemony. وكُتب لمبادرة "تجديد أميركا" التابعة لـ"مجلس العلاقات الخارجية"‏‏ -وهو جهد تأسس على فكرة أنه لكي تنجح الولايات المتحدة، فيجب عليها تحصين الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية لأمنها القومي ونفوذها الدولي. ويدرُس كُتّاب المبادرة العوامل التي تعزز قدرة الولايات المتحدة على الإبحار في عالم متطلِّب، تنافسي وخطير.



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