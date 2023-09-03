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برونزية جديدة للمنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للمبارزة

9/3/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






ظفر المنتخب الوطني للمبارزة بالميدالية البرونزية في مسابقة الفرق، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لفئة تحت 20 سنة، والتي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة منتخبات دول السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين، إضافة إلى الأردن.
وشهدت البطولة منافسة قوية بين المنتخبات التي تسعى لتحقيق نتائج إيجابية، تعزز من تطلعاتها في الصعود إلى منصات التتويج.
وجاءت الميدالية البرونزية أمس عن طريق اللاعبين عبدالله الناصر وإياد عودة ومحمد عبدالله وحسان عبدالهادي، في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب العماني من الفوز بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب السعودي بالميدالية الفضية، وحل المنتخب اليمني بالمركز الثالث مكرر.
وتقام اليوم بالصالة ذاتها، مسابقات الفردي لفئة تحت 23 سنة، لسلاحي الإيبيه والفلوريه للذكور والإناث، وسلاح السابر للذكور، بينما تقام يوم غد مسابقات الفرق لسلاحي الإيبيه والفلوريه للذكور والإناث، وسلاح السابر للذكور.
ومع الميدالية البرونزية الجديدة، رفعت المنتخبات الوطنية رصيدها من الميداليات إلى 13 ميدالية، حيث تمكن لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني من الظفر أمس بـ 12 ميدالية كان من بينها 3 ذهبيات عن طريق إياد عودة وقصي حبوب وجنى عابدين، و3 ميداليات فضية عن طريق دينا المنسي وزيد مطاربة وفارس أبو طوق، و6 ميداليات برونزية عن طريق براء الأشقر ومحمد بسيسة وليمار الزمر وسيلين النوايسة وشهد كلوب وميرا عزيزية.
وقبل ذلك توج لاعبو المنتخب الوطني بـ 7 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس آسيا للناشئين والناشئات، التي جرت أيضا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث تمكن عزالدين العتوم وعبدالرحمن المغايرة وسيلين النوايسة من الفوز بالميدالية الفضية، وحصلت ليمار الزمر وزين الحتاملة وتانيا عواد ومحمد بسيسة على الميدالية البرونزية.
ويذكر أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يضم كلا من المدربين بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).



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