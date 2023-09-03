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من أجل صلاتهم عند قبر يوسف

9/3/2023 2:20:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: ايريس ليعال
3/9/2023

ضابط وثلاثة جنود أصيبوا الأسبوع الماضي بإصابات طفيفة ومتوسطة بسبب انفجار عبوة ناسفة اثناء قيامهم بحراسة المصلين في قبر يوسف. إذا تخيلتم أنكم تسمعون عن هذا المكان بوتيرة عالية في السنوات الأخيرة فأنتم على حق. في العقد الأخير تضاعف عدد الزيارات المنظمة في المكان، وتضاعف أيضا عدد الزوار. ولكن الآن حيث إنه تقريبا لم يعد يوجد عنصر في حياتنا لم تتم إعادة فحصه من جديد، فإن الوجه المبتسم لعضو الكنيست تسفي سوخوت، وهو أحد الذين يوجدون في قائمة فحص الشاباك، أشعل الغضب الكبير بشكل خاص.
"أمام الإرهاب محظور علينا التراجع للحظة"، غرد في الوقت الذي فيه الجنود الذين هم أولاد شخص آخر، يتم نقلهم إلى المستشفى. وقال "شكرا لجنود وضباط الجيش الإسرائيلي على تأمين الدخول، أيضا ازاء الوضع المتفجر. "الإرهاب لن ينتصر! بفضل الصدّيق يوسف". يوجد في هذه الكلمات الكثير من الأقوال الغريبة حسب اعتقاد الكثير من الآباء والأمهات الذين أصيب اولادهم اثناء حمايتهم لهوس سوخوت وأصدقائه، الذي يجب التوقف عنده. مشروع الدفاع العسكري عن أماكن مثل قبر يوسف ومستوطني الخليل وأماكن مقدسة أخرى، تم استقباله من قبل الأغلبية الساحقة لفترة طويلة على أنه شر لا بد منه.
مثلما يتبين من صورة الوجه المسرور جدا في ليلة الحادثة وترديد قصيدة "لتحرق قريتهم" في الحافلة التي نقلت المصلين إلى القبر، فإن الأمر يتعلق بالمؤامرة التي تدمج بين الحلم المسيحاني والكراهية المتقدة والخداع السادي والعقيدة الغيبية لمن يقومون بزيارة قبور الصديقين مع قوة الصلاة في هذا المكان بالذات. ومثلما وعد سوخوت فإن يوسف الصديق سيحمي المصلين. أنا لا أنتقد ولا أستخف بعادة زيارة قبور الصديقين. هناك حق كامل لكل من يتلقى من ذلك التعزية ويجد فيه القليل من الامل، الذي يساعده على مواجهة صعوبات الحياة، شريطة أن تكون هذه الزيارة غير موجودة داخل القرى الفلسطينية وحمايتها لا تعرض حياة الجنود للخطر.
قبل دورة الكنيست الشتوية قامت أمهات كثيرات وأعلن بأنهن لن يسمحن لاولادهن بالخدمة في الجيش إذا تم تمرير قانون التجنيد وحصل طلاب المدارس الدينية على الاعفاء. هن يطالبن بالمساواة في تحمل العبء، وهن لا يشاركن الحاخامات في الايمان بأن تعلم التوراة يحمي الدولة، وعندما نكون مطالبين بتقديم قربان ثقيل جدا، وعندما في كل يوم قصة العقيدة تكرر نفسها بصيغة مختلفة، فانه لا يمكن تعريض الاعزاء للخطر بدون قوة ايمان ابراهيم.
جميل. ولكن ماذا عن ايمان سوخوت وبتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير والآخرين، الذين هم على قناعة بأن السيطرة على كل ارث اجدادنا هي عقيدة أمنية معقولة، إذا لماذا الاعفاء للحريديين على اساس الفكرة التي تقول بأن تعلم التوراة سيحمي شعب اسرائيل، هذا أمر يثير الغضب والسخرية. ولكن ارسال الاولاد للتضحية بحياتهم على مذبح فكرة الوعد الالهي – الفكرة الغريبة على هؤلاء الاشخاص بنفس المستوى – تعتبر بالنسبة لهم فكرة معقولة ومنطقية منذ خمسة عقود؟.
الجدال حول الخدمة في الجيش فتح بسبب الانقلاب النظامي. رجال الاحتياط يقولون إن الاتفاق الاساسي بينهم وبين الدولة تم خرقه، لذلك، طالما لم تتم ازالة تهديد التشريع فهم سيرفضون التطوع. على هذه الخلفية قانون التجنيد يثير معارضة كبيرة حتى في اوساط اعضاء الحكومة والناخبين. ولكن اذا تم كسر الوضع الراهن فلماذا لا نعيد فتح النقاش حول مسألة الخدمة في المناطق؟.
في كل اسبوع يمكن مناقشة عنف المستوطنين، الذين يتجاهلون الفلسطينيين ويقومون باهانتهم، ويقفون ضد الجنود الذين يسمحون بحدوث ذلك. هذا الحلم، أيها الآباء الاعزاء، هل أنتم مستعدون لأن يخدمه أولادكم؟ أليس من الافضل عدم تعريض حياتهم للخطر لأن سوخوت اجتاحته الرغبة في الصلاة والتنكيل؟ اذا تم فتح كل شيء للنقاش من جديد فإن هذا يستحق النظر الى بنود هذا الاتفاق القديم وأن نطالب على الأقل باعطاء الناس الخيار في أن يقتلوا أو يُقتلوا من أجل المستوطنين.



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