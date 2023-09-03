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المنتخبات المشاركة بالتصفيات الأولمبية تبدأ تدريباتها في عمان

9/3/2023 2:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – بدأت المنتخبات المشاركة في منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، والتي يستضيفها اتحاد الكرة من 5 وحتى 12 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات سورية وسلطنة عمان وبروناي، تحضيراتها وتدريباتها في عمان، تأهبا لمواجهتي الجولة الأولى، حيث يقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.
وأكمل اتحاد الكرة الترتيبات اللازمة كافة، لاستضافة التصفيات فيما يصل مراقب المباريات المكلف من الاتحاد الآسيوي وحكام التصفيات إلى عمان تباعا.
وكان المنتخب العماني، أول الواصلين أول من أمس، فيما وصلت بعثة المنتخب السوري أمس، وينتظر أن يكتمل عقد المنتخبات اليوم بوصول منتخب بروناي دار السلام.
وتبحث المنتخبات الأربعة المشاركة في التصفيات عن الظفر ببطاقة التأهل عن المجموعة أو تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحصيلها المركز الثاني، حيث تقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على إلى إحدى عشرة مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا.
تحضيرات مكثفة وتجارب ودية
على الرغم من الظروف الفنية الصعبة وعدم الإعداد المثالي والجيد للتصفيات، يواصل المنتخب الأولمبي تدريباته اليومية على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع وجهازه المعاون، وشكلت المباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني، محطة مهمة للجهاز الفني للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين، والعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة وتحسين الإيجابيات من الناحيتين الدفاعية والهجومية.
وينتظر أن يكون أبو زمع، أعلن القائمة النهائية المشاركة في التصفيات أمس، ومن بين اللاعبين المشاركين في القائمة الأولية: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ليث ابو رحال، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، بهاء الشملتي، علي الحجبي، محمد أبو النادي، وسيم الريالات، محمد أبو طه، عامر جاموس، محمد كحلان، بشار الذيابات، علي العزايزة، مالك علان، رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، أمين الشناينة، وسيف درويش، على أن يلتحق اللاعب عمر صلاح المحترف في صفوف فريق الوكرة القطري بتدريبات المنتخب اليوم.
المنتخبان السوري والعماني خاضا فترات إعدادية كثيرة ومميزة ومباريات ودية، كما شكلت مشاركتهما في منافسات دورة الألعاب العربية التي جرت بالجزائر، إضافة فنية للمنتخبين في رحلة الإعداد للمشاركة في التصفيات، واختتم المنتخب السوري معسكره بمدينة أبها السعودية، وخسر المنتخب المباراة الودية التي لعبها أمام نظيره السعودي بثلاثية نظيفة.
وأكد المدير الفني للمنتخب السوري، المصري تامر حسن ثقته بنجوم المنتخب وقدرتهم على تحقيق المطلوب، خصوصا بعد الفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب العربية، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح.
ويضم المنتخب السوري العديد من اللاعبين المميزين ومنهم، الحارس مكسيم صراف، هيثم اللوز، مصطفى صفراني، خالد الحجة، المقداد أحمد، عامر فياض، حسن دهان، محمد ريحانية، محمود مهنا، عبد الرحمن الحسن، محمود الأسود.
من جانبه حقق المنتخب العماني في آخر محطاته التحضيرية فوزا معنويا على المنتخب العراقي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي في مدينة البصرة جنوب العراق، وسبقها معسكر إعدادي بتركيا من أجل تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا، خاض من خلاله مواجهتين وديتين ضد ناديي الخور القطري والفجيرة الإماراتي.
ويأمل المدرب الفني للمنتخب أكرم حبريش، العودة ببطاقة التأهل عن المجموعة في ظل امتلاك المنتخب الشقيق لاعبين على مستوى عال وقائمة مكتملة تضم اللاعبين هيثم بن علي العجمي وملهم بن يوسف السنيدي ومازن بن صالح والفرج بن مبارك الكيومي وسالم بن حبيب آل عبدالسلام ومحمد عبدالحكيم بيت سبيع وسعيد بن مسعود السلامي وعبدالحافظ بن حديد المخيني وعمر بن ناصر الصلطي ومحمد بن موسى الهنائي وخالد بن علي الغطريفي وعاهد المشايخي وناصر بن سلطان الرواحي، ومحمد مخلف مستهيل ومأمون بن سعيد العريمي ومحمد بن عبدالحكيم الحاتمي وعلي بن حسن البلوشي، وعبدالله بن حمد المخيني وعبدالله بن محمد الفليتي وعبدالمجيد بن حافظ البلوشي ويوسف بن صالح الغيلاني وعبدالله بن مصبح العلوي ونبراس بن سعيد المعشري وسالم بن جمعة الداودي.




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