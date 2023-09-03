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انتهاء أعمال إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية المفرق

9/3/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أنهت وزارة الاشغال العامة والاسكان أعمال المشروع الخاص بإعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية- المفرق، الذي يعتبر أحد الطرق الحيوية في محافظة المفرق
وبخدم عددا من المنشآت الحيوية والمصانع، فضلا عن دور الطريق في خدمة مخيمي الزعتري ومريجيب الفهود للاجئين السوريين.
وسيتم وبالتعاون مع مديرية الامن العام إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا إعتبارا من ظهر يوم غدٍ الاثنين.
وتضمنت أعمال المشروع اعمال انشاء جسر جديد مجاور للجسر القائم وتنفيذ اعمال ربط للطريق القائم بالاتجاهين بطول 800 متر من خلال إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ طبقات الفرشيات، وأعمال الخلطات الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهانات وعاكسات أرضية ليصبح باربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية بالإضافة الى أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الانارة لهذا المقطع من الطريق وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.

هذا وقد وجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن رسالة شكر للقائمين الى المشروع لاستكمالهم الأعمال في المشروع وفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية وضمن المدة الزمنية المحددة.














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