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العقبة تترقب قفزة نوعية في أعداد البواخر السياحية

9/3/2023 2:19:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- تترقب مدينة العقبة رسو أكثر من 73 باخرة خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما كشفت لـ"الغد" مصادر مطلعة، رجحت أيضا أن تحمل على متنها ما يفوق 120 ألف سائح من مختلف الجنسيات العالمية، ومن عدة خطوط بحرية ووجهات سياحية عالمية، وبترتيبات مسبقة بين سلطة العقبة الخاصة وموانئ أبو ظبي والمكاتب السياحية.
وتشمل تلك الرحلات المرتقبة، بالإضافة إلى العقبة، زيارات مبرمجمة للبترا ووادي رم، بعد أشهر من توقف حركة تدفق البواخر السياحية إلى العقبة، حيث تنعكس عودة البواخر السياحية إليها خلال الموسم الشتوي والذي يبدأ منذ بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إيجابا على القطاعات السياحية كافة، بما فيها قطاع النقل السياحي بكل تصنيفاته والمخيمات السياحية والمطاعم، باستثناء الفنادق التي لا يوجد لها نصيب من حصة البواخر السياحية والتي عادة ما ترسو في الصباح الباكر وتعاود مساء مسيرتها إلى موانئ ومدن ساحلية أخرى.
وكانت البواخر السياحية توقفت مطلع حزيران (يونيو) الماضي عن القدوم للعقبة، بعد أن جلبت الموسم الماضي 58 باخرة سياحية حملت على متنها 71 ألف سائح، متجاوزة التوقعات بـ25 ألف سائح و10 بواخر، وسط ترقب لزيادة ملفتة في الأرقام خلال الموسم المقبل.
من جهته، يشير أحد العاملين في قطاع الرحالات السياحية محمد كسواني، إلى أن "مكاتب السياحة في الدول الأوروبية يثقون بمنتج العقبة السياحي وبما تحتويه المثلث الذهبي (العقبة، وادي رم، والبترا) من تنوع كبير وهو مطلوب في الأسواق الأوروبية بكافة جنسياتها"، مؤكدا أن "القطاع السياحي متفائل أكثر من أي وقت مضى بعودة قوية للسياحة الشتوية عبر العقبة ومحطة العقبة للسفن السياحية وجذب وجهات سياحية جذابة وفئات جديدة".
أحمد عبدالله وهو صاحب مكتب نقل سياحي يرى أن "حركة النقل السياحي سواء بالحافلات أو بالسيارات الصغيرة السياحية متواضع خلال الـ3 أشهر الماضية، خاصة في منطقة الجنوب وسبب ذلك انتهاء موسم البواخر السياحية خلال الموسم الماضي، الذي انتهى في شهر حزيران (يونيو) الماضي، متوقعا أن "يرتفع الطلب على كافة وسائل النقل السياحية بدءا من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مع عودة قوية للبواخر السياحية إلى محطة العقبة للسفن السياحية لزيارة البترا ووادي رم والعقبة"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن قطاع النقل السياحي سينتعش، خصوصا مع توفر حافلات ومركبات سياحية متميزة.
أما محمد الزوايدة، وهو صاحب مخيم سياحي في منطقة الديسة، فيقول، إن "سياح البواخر لهم أثر إيجابي من خلال قدومهم إلى منطقة وادي رم والاستمتاع بالمنتج السياحي الموجود بركوب الإبل والسيارات ذات الدفع الرباعي، وتناول وجبة العشاء الذي تتميز بها منطقة البادية من خلال تقديم (الزرب)، حيث يعمل السياح على تحريك القطاع والعودة إلى الباخرة التي ترسو في محطة العقبة للسفن السياحية".
حول ذلك، يؤكد مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي لـ"الغد"، أن العقبة تواصل زخمها وتأثيرها على قطاع السياحة العالمي عبر استقبالها عددا من السفن السياحية ذات الأحجام المختلفة ضمن الموسم الشتوي الحالي، مشيرا إلى أن "جميع القطاعات السياحية في منطقة المثلث الذهبي جاهزة لاستقبال السياح والزوار من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى السياح من مختلف محافظات المملكة، ويمثل ذلك بداية موسم الرحلات السياحية البحرية الجديد الذي نتطلع إليه بحماس وترقب إيجابي".
وقال مرجي، إن "منطقة المثلث الذهبي تعد وجهة مثالية للرحلات البحرية بالنسبة للدول الأوروبية وشرق أوروبا، وتصنف من ضمن الواجهات السياحية المتميزة في البحر الأحمر".
وأضاف، أن "وصول عدد كبير من السفن السياحية يؤكد اعتماد العقبة كمركز جذب على البحر الأحمر خلال الموسم السياحي الشتوي للبواخر، بوصفها مدينة سياحية وواجهة عالمية ونقطة مهمة في برنامج كبرى الشركات السياحية المنظمة لرحالات البواخر السياحية، لما تتمتع به من تنوع في المنتج السياحي لا سيما لزيارة وادي رم والبترا الوردية".



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