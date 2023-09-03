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تظاهرة غير مسبوقة.. عجلون في عيون كاميرات 200 وسيلة إعلامية

9/3/2023 2:19:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- تتأهب مواقع أثرية وسياحية في محافظة عجلون، لتحظى بفرصة تسليط الضوء عليها من قبل كاميرات أكثر من 200 وسيلة إعلامية محلية وعربية وأجنبية من المنتظر أن تزور المحافظة بعد غدا الأربعاء، ضمن مبادرة تنظمها هيئة الإعلام وتهدف إلى إبراز مواطن الجمال والتشجيع على الاستثمار، في محاولة لخلق التنمية المستدامة.
هذه الخطوة، رأت فاعليات عجلونية معنية ومهتمة بقطاع السياحة أنه سيكون لها أثر كبير في دفع عجلة التنمية والمزيد من نمو النشاط السياحي وبالتالي خلق مزيد من الاستثمارات وفرص العمل، وكذلك تجاوز المعيقات من خلال إشارة و تنبيه تلك الوسائل إليها.
ويقول الناشطان سليمان القضاة وبدر الصمادي إن فكرة قدوم مؤسسات إعلامية وبهذا العدد إلى المحافظة مرة واحدة، سيؤدي إلى زخم إعلامي ودعائي غير مسبوق من شأنه أن يوجه أنظار الجميع إلى المحافظة ويطلع مختلف الجنسيات على كنوزها الأثرية ومواطن السياحة فيها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويؤكد أصحاب مشاريع مصطفى القضاة وحمزة شويات وزهير الشرع، أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة أعداد القادمين للمحافظة، خصوصا بعد تشغيل مشروع التلفريك، وربما تساهم في جذب استثمارات محلية وعربية وعالمية كبرى، كما أنها ستضع أمام المسؤولين أبرز الاحتياجات التي ما تزال تفتقر لها المحافظة، لا سيما في مجال البنى التحتية والخدمية، وعلى رأسها تجويد الطرق للمناطق والمشاريع السياحية القائمة حاليا.
إلى ذاك، استكملت مختلف الجهات المعنية التحضيرات لاستقبال تلك الوفود الإعلامية، والمقدرة بأكثر من 200 شخصية إعلامية يمثلون وسائل إعلامية أردنية وعربية وأجنبية أعلنوا عن رغبتهم المشاركة بهذه التظاهرة الإعلامية الكبيرة التي تأتي تحت شعار "الإعلام والتنمية المستدامة".
واستكملت هيئة الإعلام الأردنية وجامعة عجلون الوطنية ووكالة عجلون الإخبارية التحضيرات لاستقبال أكبر وفد إعلامي سيزور المحافظة الأربعاء القادم الموافق 6/ 9/ 2023، لتسليط الضوء على واقع المحافظة والترويج لها سياحيا إضافة الى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فيها.
وأكد مدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني أن أكثر من 200 شخصية إعلامية يمثلون وسائل الإعلام الأردنية والعربية والأجنبية المرخصة لدى هيئة الإعلام أعلنوا عن رغبتهم في المشاركة بهذه التظاهرة الإعلامية الفريدة من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة، مؤكدا أن هذا التظاهرة تأتي تحت شعار "الإعلام والتنمية المستدامة"، للاطلاع على المواقع الطبيعية والسياحية والأثرية في محافظة عجلون، بالإضافة الى تسليط الضوء على ممكنات التنمية المستدامة في المحافظة.
وأشار المومني إلى أن هذه الجولات سوف تتواصل لتغطية العديد من محافظات المملكة، لتسليط الضوء على الأردن سياحيا وعلى محركات التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة أن الجامعة أخذت على عاتقها منذ اللحظات الأولى لانطلاقتها المساهمة في خدمة المجتمع المحلي في محافظة عجلون والمحافظات الأردنية الأخرى، مؤكدا أن الجامعة أطلقت العديد من المبادرات ونفذت الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، إضافة إلى أن الجامعة فتحت أبوابها لجميع القطاعات وقدمت لهم كل التسهيلات اللازمة لإقامة الأنشطة والبرامج المختلفة في رحاب الجامعة.
وزاد أن الجامعة قدمت كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مبادرة هيئة الإعلام التي تستهدف تسليط الضوء على المحافظات الأردنية والمساهمة في تنميتها وازدهارها.
وقال رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمد نور الصمادي، إن الجامعة لن تدخر أي جهد ممكن لإنجاح مبادرة هيئة الإعلام، لافتا إلى أننا في محافظة عجلون بأمس الحاجة لتسليط الضوء على قضايانا وهمومنا والفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظة لتشجيع المستثمرين من الأردن وكافة دول العالم للاستثمار في المحافظة واستغلال ميزاتها الفريدة من نوعها التي لطالما أكد عليها جلالة الملك في جميع اللقاءات التي جمعته بوجهاء وأبناء المحافظة.
وأشار رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، إلى أن زيارة هذا العدد الكبير من وسائل الإعلام الأردنية والعربية والأجنبية لمحافظة عجلون يعتبر فرصة تاريخية لنا في المحافظة للترويج لأماكننا السياحية والأثرية في المحافظة التي يتجاوز عددها 250 موقعا أثريا وسياحيا، لافتا إلى أن الوفد الإعلامي سيبدأ برنامجه من جامعة عجلون الوطنية، بحيث سيقام حفل استقبال للوفد يتخلله عدة كلمات، إضافة إلى عرض فلم فيديو عن الجامعة والأماكن السياحية في المحافظة ومن ثم الانطلاق الى المواقع السياحية والأثرية ومشروع التلفريك والمشاريع السياحية.
يذكر أن الجهات المنظمة للمبادرة هي هيئة الإعلام وجامعة عجلون ووكالة عجلون الإخبارية وبدعم ومساندة من محافظة عجلون والأجهزة الأمنية المختلفة ووزارة السياحة والآثار ممثلة بمديرية سياحة عجلون ومديرية آثار عجلون ومجلس المحافظة والمديريات الرسمية المختلفة، حيث ساهمت جميعها بوضع الترتيبات اللازمة لاستقبال هذا الحدث المخطط له أن يكون الأكبر والأبرز على مستوى الأردن والمنطقة.



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