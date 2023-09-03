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سيول وإغلاق طرق.. 6 بؤر ساخنة بالكرك تخشى سيناريو الأعوام السابقة

9/3/2023 2:19:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- سيول جارفة وانهيارات جبلية وإغلاق طرق بانجراف الحجارة والأتربة، جميعها مشاهد باتت في كل فصل شتاء خلال السنوات الماضية، مألوفة بالنسبة لـ6 مناطق في محافظة الكرك يمكن وصفها بـ"البؤر الساخنة"، ما دفع السكان هناك إلى إطلاق ما يشبه "صفارة الإنذار" على نحو مبكر هذا العام، كون تلك المشاهد تشكل خطرا على حياتهم وممتلكاتهم.
ويطالب سكان باتخاذ إجراءات استباقية من قبل الجهات المعنية، تكون أكثر جدوى وفعالية في منع حدوث ذلك، لا سيما مع تكرار حدوث انغلاقات في عبارات تصريف المياه أو عدم توفرها في حالات كثيرة، ما يتسبب كذلك بتعطل حركة المرور لفترات طويلة أو تعرض مصالح المواطنين للأضرار.
العام الماضي، شهد طريق الأغوار الجنوبية الكرك، وطريق عسال الأغوار، معاناة بسبب الإغلاق لساعات طويلة نتيجة انجرافات كميات كبيرة من الحجارة والطين والرمال بالشارع العام، مثلما شهد طريق الخرزة انهيارات طينية، وطريق الموجب الكرك الذي يتعرض سنويا لإغلاقات، وطريق العينا الطفيلة الذي تلحق فيه السيول أضرارا فيه وفي المزارع وعيون المياه، بالإضافة إلى وادي الكرك الذي تتقطع بسكانه السبل، والقطرانة التي تغرق مناطق واسعة منها بسبب السيول القادمة من الصحراء.
المواطن إبراهيم العشيبات وهو من سكان الغور الصافي، يقول إن منطقته شهدت خلال الموسم الماضي إغلاق الطريق العام الواصل للكرك من الأغوار والقادمين من العقبة باتجاه عمان مرتين، بسبب الانهيارات الصخرية والطينية الكبيرة التي أغلقت الطريق بكميات كبيرة احتاجت الأجهزة المعنية ساعات لفتحها، قبل أن تتكرر الحالة مرة ثانية بعد أقل من شهر.
وبين العشيبات، أن "هناك حاجة فعلية لإجراءات وقائية كاملة وشاملة بإنشاء عبارات تصريف لمياه الأمطار قبل وصولها للجبال المنحدرة باتجاه الأغوار، إضافة إلى إنشاء قنوات تصريف على الطريق العام، وبطريقة سليمة خلافا لما كان ينفذ سابقا من قنوات لا تستوعب أي كميات للأمطار".
ووفق المزارع ومربي المواشي موسى النعيمات، فإن "منطقة العينا بوادي الحسا تتعرض كل موسم أمطار إلى أضرار شديدة، جراء سيول المياه التي تجتاح المنطقة وخلال فترة قصيرة وبدون سابق إنذار"، مبينا أنه "خلال نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، تعرضت المنطقة لسيول جارفة خربت كل المنطقة، بينما الحل الوحيد للمشكلة هو إنشاء سد ترابي في أعالي الجبال بالمنطقة الشرقية لحجز المياه المتدفقة من الصحراء".
ولفت النعيمات، إلى أن "العديد من المزارع تدمرت بنيتها التحتية بشكل شبه نهائي بنهاية الموسم الماضي، إضافة إلى تعرض العديد من الحظائر التي يتم تربية المواشي فيها للخراب".
بدوره، قال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة لـ"الغد"، إن "البلدية تقوم طوال موسم الصيف بأعمال صيانة العبارات والقنوات ومجاري المياه بمناطق البلدية المختلفة"، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تواجه حالات إغلاق للعبارات بكميات كبيرة من النفايات المختلفة والتي تغلق العبارات والمجاري، ما يتسبب بعمليات الانجراف والسيول ببعض المناطق".
المعايطة وبهذا الخصوص، طالب المواطنين بعدم رمي نفاياتهم بمجاري الأودية والعبارات، مشيرا إلى أن "البلدية تقوم بمتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات في مجرى سيل عين سارة من إعادة تأهيل للمجرى وإعادة صيانة للمجاري في مناطق البلدات بالمنطقة حرصا على سلامة المواطنين، إضافة إلى المناطق الأخرى، خصوصا البلدات التي تقع بمناطق الأودية والسيول".
رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، يؤكد أن "هناك مناطق بالكرك بحاجة إلى إجراءات من قبيل إنشاء عبارات صندوقية كبيرة لمنع الانجرافات والانزلاقات، خصوصا مناطق طريق الكرك الأغوار والخرزة ومنطقة العينا بوادي الحسا التي تعاني من مشكلة الانجرافات والسيول منذ سنوات طويلة".
وأضاف العبادلة لـ"الغد"، أن "مجلس المحافظة ليس لديه القدرة المالية لتمويل هذه المشاريع، وهو ينتظر تنفيذ وعود الجهات الرسمية وبعض الشركات للعمل على تأهيل هذه المناطق وخصوصا طريق الكرك الأغوار الخرزة".
وفي تصريحات سابقة له، أكد مدير أشغال محافظة الكرك المهندس خالد العمرو، أن "المديرية تقوم كل عام بعمليات صيانة للمواقع التي تتأثر من الأمطار الغزيرة"، مشيرا إلى أن المديرية تضع بتلك المناطق فرقا وآليات للتعامل مع أي حالة لإزالة العوائق فيها بسبب الهطل المطري".
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، أكد قبل يومين خلال لقائه مدراء الأشغال في المحافظات ومدراء الإدارات في مركز الوزارة، ضرورة استكمال الجاهزية والاستعداد لفصل الشتاء المقبل، وأهمية الاستعجال في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالموسم المطري، مشددا على أن الاعتماد على التغذية الراجعة للموسم المطري السابق، وجدول النقاط الساخنة التي حددتها مديرية الطوارئ ضروري لتجنب تكرار الملاحظات.
ودعا أبو السمن، كوادر الوزارة إلى التأكد من جاهزية الآليات وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، إضافة إلى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل محافظة تراعي طبيعتها، إضافة إلى خطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ تفوق إمكانات كل محافظة، ولافتا في الوقت ذاته إلى ربط مركز الوزارة بغرف العمليات في المحافظات إلكترونيا بما يؤدي إلى تتبع الفرق والآليات العاملة في الميدان.
وبين أن الوزارة تنسق في هذا الإطار مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والحكام الإداريين، والأمن العام، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، إضافة للقوات المسلحة، لتكون خطة الطوارئ متكاملة وتشاركية مع مختلف الجهات المعنية.



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