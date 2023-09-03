Iphone بفتحة شاحن مختلفة
التاريخ
9/3/2023 2:17:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتظر الأسواق طرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون يوم 12 سبتمبر الحالي، خلال مؤتمرها السنوي في مقر رئاستها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ومن المتوقع تزويد الهواتف الجديدة بفتحة شاحن من نوع "سي" الشائع في الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الأخرى.
يذكر أن مؤتمر آبل في سبتمبر يشهد عادة طرح الجيل الجديد من الهاتف آيفون إلى جانب أحدث أجيال الساعة الذكية آبل ووتش. ولم تكشف آبل بدرجة كبيرة عما تعتزم طرحه خلال المؤتمر واكتفت فقط بالتأكيد على أن المؤتمر السنوي سيكون يوم 12 سبتمبر.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن آبل تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمنا وهو آيفون 15 برو، من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.
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