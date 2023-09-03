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Iphone بفتحة شاحن مختلفة

9/3/2023 2:17:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتظر الأسواق طرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون يوم 12 سبتمبر الحالي، خلال مؤتمرها السنوي في مقر رئاستها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ومن المتوقع تزويد الهواتف الجديدة بفتحة شاحن من نوع "سي" الشائع في الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الأخرى.
يذكر أن مؤتمر آبل في سبتمبر يشهد عادة طرح الجيل الجديد من الهاتف آيفون إلى جانب أحدث أجيال الساعة الذكية آبل ووتش. ولم تكشف آبل بدرجة كبيرة عما تعتزم طرحه خلال المؤتمر واكتفت فقط بالتأكيد على أن المؤتمر السنوي سيكون يوم 12 سبتمبر.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن آبل تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمنا وهو آيفون 15 برو، من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

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