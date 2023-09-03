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الذكاء الاصطناعي يتنبأ بكلامك

9/3/2023 2:17:40 PM
(MENAFN- Al Watan) استخدم باحثون تقنيات يمكنها فك إشارات المخ الخاصة بالكلام، وتحويلها إلى صوت، بحيث يمكن التنبؤ بما يريد الشخص قوله بدقة عالية.
جاء ذلك حسبما ذكر موقع <<ساينس ديلي="">>، الذي أوضح أن الأبحاث الجديدة شارك فيها باحثون من جامعة رادبود نايميخن، ومستشفى جامعة أوترخت في هولندا.
ولفت الموقع إلى أن الأبحاث الجديدة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات أخرى يمكنها تحليل إشارات المخ، وتحويلها إلى كلام بدقة تتراوح بين 92 و100%.
وتابع الموقع: <<يمكن للأبحاث="" الجديدة="" أن="" تساعد="" في="" التنبؤ="" بما="" يريد="" أي="" شخص="" قوله="" قبل="" أن="" ينطق="" به="">>.
ويعمل الباحثون على تطوير نظام إلكتروني خاص، لتطبيق النتائج التي توصلوا إليها عمليا، بحسب الموقع الذي أوضح أنهم يريدون الاستفادة من هذه التقنيات في حل مشكلة الصم الذين لا يستطيعون التعبير عما يريدون قوله بطريقة ميسرة.
وتكمن أهمية الأبحاث الجديدة في أنها يمكن أن تجمع بين القدرة على تحليل إشارات المخ وتحويلها إلى صوت في الوقت نفسها.
وعندما تم اختبار تلك التقنيات، تبين أنها تعمل بدقة تصل إلى 100%.

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