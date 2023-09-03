الذكاء الاصطناعي يتنبأ بكلامك

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بكلامك
التاريخ
9/3/2023 2:17:40 PM
(MENAFN- Al Watan) استخدم باحثون تقنيات يمكنها فك إشارات المخ الخاصة بالكلام، وتحويلها إلى صوت، بحيث يمكن التنبؤ بما يريد الشخص قوله بدقة عالية.
جاء ذلك حسبما ذكر موقع <<ساينس ديلي="">>، الذي أوضح أن الأبحاث الجديدة شارك فيها باحثون من جامعة رادبود نايميخن، ومستشفى جامعة أوترخت في هولندا.
ولفت الموقع إلى أن الأبحاث الجديدة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات أخرى يمكنها تحليل إشارات المخ، وتحويلها إلى كلام بدقة تتراوح بين 92 و100%.
وتابع الموقع: <<يمكن للأبحاث="" الجديدة="" أن="" تساعد="" في="" التنبؤ="" بما="" يريد="" أي="" شخص="" قوله="" قبل="" أن="" ينطق="" به="">>.
ويعمل الباحثون على تطوير نظام إلكتروني خاص، لتطبيق النتائج التي توصلوا إليها عمليا، بحسب الموقع الذي أوضح أنهم يريدون الاستفادة من هذه التقنيات في حل مشكلة الصم الذين لا يستطيعون التعبير عما يريدون قوله بطريقة ميسرة.
وتكمن أهمية الأبحاث الجديدة في أنها يمكن أن تجمع بين القدرة على تحليل إشارات المخ وتحويلها إلى صوت في الوقت نفسها.
وعندما تم اختبار تلك التقنيات، تبين أنها تعمل بدقة تصل إلى 100%.
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