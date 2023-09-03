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هيئة العقار تكمل الربط التقني مع التعليم الإلكتروني لتأهيل الممارسين العقاريين - جريدة الوطن السعودية

9/3/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مجاليّ التعليم والتدريب الإلكتروني، والتطوير المهني من خلال توحيد الجهود لتنمية القدرات البشرية الممارسة في القطاع العقاري عن طريق تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني.
ويتضّمن الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تمكين الهيئة العامة للعقار من التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني عبر بناء محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني للاستفادة منه في مختلف الأنشطة العقارية للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتزويد المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة، بمنصة فرعية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" لإعداد وتأهيل الممارسين العقاريين على متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتجددة، إذ تم خلال هذا الربط تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري حتى الآن على نشاط الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، والتسويق العقاري الإلكتروني، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات في القطاع، مما يسهم في ضبط جودته، وتحسين فاعلية مخرجاته.
وتُعد المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تُعنى بتمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، إذ تُقدم المنصة خدماتها للقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وفق حوكمة تستهدف التكامل مع جميع القطاعات؛ لبناء منظومة تعليمية مستدامة، تتيح فرص تعلّم متنوعة تواكب المستقبل، وتمكّن الوصول إلى المقررات والبرامج التعليمية والتدريبية في الجامعات والمنصات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني قد وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهتين في بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال تعزيز التعاون في الدراسات والاستشارات، وإثراء المحتوى التعليمي العقاري في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح؛ لتعزيز ومشاركة المحتوى الرقمي الموثوق، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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