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مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية عبر تطبيق بلاغ تجاري و مركز الاتصال 1900 - جريدة الوطن السعودية

9/3/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) يباشر تطبيق "بلاغ تجاري" ومركز البلاغات 1900 اعتباراً من اليوم بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثقة في "منصة الأعمال" التابعة للمركز السعودي للأعمال، والتي تملك شهادة التجارة الإلكترونية ولديها سجلات تجارية "سارية" أو وثائق عمل حر "سارية" ، وحسابات بنكية تجارية مرتبطة بهذه المتاجر الموثّقة. ويأتي ذلك نتيجة تطوير الإجراءات ونقل عملية التوثيق إلى "منصة الأعمال" بدلاً من "منصة معروف" ، حيث أصبحت المتاجر الموثقة في منصة الأعمال ملزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه، وليس حسابات بنكية بأسماء أفراد.
وتحذر وزارة التجارة المتسوقين من القيام بإجراء أي تحويلات مالية لحسابات بنكية شخصية لمنع النصب والاحتيال، موضحة أن المتاجر الموثقة في منصة الأعمال يمكن معرفتها والوصول لها بسهولة من خدمة الاستعلام عن متجر موثق من خلال الراب .
وتتم إجراءات التوثيق بشكل إلكتروني من هن ، وتعد "منصة الأعمال" المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق التجارة الإلكترونية، ويشترط للتوثيق وجود سجل تجاري ساري" أو وثيقة عمل حر "سارية"، وحساب بنكي تجاري مرتبط بالمتجر الإلكتروني.

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