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إنفاذ: أكثر من 4.5 مليارات ريال حقوق تم استيفاؤها خلال النصف الأول من 2023 - جريدة الوطن السعودية

9/3/2023 2:17:27 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" أرقامًا قياسية ومميزة خلال الست أشهر الماضية من هذا العام، حيث بدأ المركز بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع؛ بهدف تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق، حيث تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليارًا منذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.
كما أشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" خلال الربعين الماضيين من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا؛ لغرض تصفية وبيع أكثر من 2,400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ قيمة ما تم استيفاؤه أكثر من 4.5 مليارات ريال. وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في أداء المركز مقارنة بالأعوام السابقة، ويعزى ذلك إلى الجهد المبذول لحوكمة أعماله وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتصفية الأصول العقارية والمنقولة التي تُسند إليه من محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية للتركات والمحاكم التجارية للمساهمات العقارية.
كما وقع المركز 8 مذكرات تفاهم لبناء علاقات تكاملية وتعاونية؛ لتعزيز مبدأ حوكمة البيانات وإقامة الندوات والفعاليات، التي من شأنها إثراء المجتمع وتعزيز العلاقة مع المستفيدين.
ويحرص المركز على التعريف بخدماته للمستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص من خلال ورش العمل الدورية بالشراكة من الغرف التجارية بالمملكة؛ حيث أقام هذا العام ورشًا نوعية مستهدفًا قطاع الأعمال في كلٍ من (مكة المكرمة - تبوك - عرعر - الجوف - الطائف - الباحة - أبها - الأحساء) لإبراز دور المركز الرئيس في سرعة استيفاء الحقوق وعرض خدماته وإبراز الفرص الاقتصادية المُتاحة في مجال البيع والتصفية لاستقطاب مزودي الخدمات بمختلف فئاتهم مثل: (وكيل البيع، المحامي، المحاسب القانوني، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي)، حيث بلغ عدد مزودي الخدمات المعتمين 182 منشأة، و 5 منصات إلكترونية، لإقامة المزادات العلنية، مسهمًا بذلك في تعزيز فرص الأعمال لدى القطاع الخاص بشكل تنافسي وشفاف.

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