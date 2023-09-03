مشروبات صباحية تنقص الوزن
التاريخ
9/3/2023 2:13:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ماء الكركم والفلفل الأسود
يمكن أن يساعد هذا المشروب على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الدهون الزائدة.
ماء الكمون والشمر
يساعد مشروب الماء المغلي مع قليل من الكمون والشمر على تحسين عملية الهضم والتعامل مع الانتفاخ.
ماء بالليمون
يمنح هذا المشروب الطبيعي المكوَّن من نصف ليمونة معصورة على قليل من الماء الدافئ الانتعاش.
الماء الدافئ
شرب الماء الدافئ يرطب جسمك ويسرع عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمكن أن يساعد أيضًا على طرد السموم من الجسم.
متى تتناول الشاي أو القهوة صباحًا؟
- بمجرد الانتهاء من تناول أي من هذه المشروبات، تناول بعض المكسرات مثل اللوز المنقوع أو بذور اليقطين.
- بعد فترة قصيرة من تناول أي من هذه الأطعمة، يمكنك تناول الشاي أو القهوة في الصباح.
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