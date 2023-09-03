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مشروبات صباحية تنقص الوزن

9/3/2023 2:13:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ​ماء الكركم والفلفل الأسود​
يمكن أن يساعد هذا المشروب على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الدهون الزائدة.
ماء الكمون والشمر
يساعد مشروب الماء المغلي مع قليل من الكمون والشمر على تحسين عملية الهضم والتعامل مع الانتفاخ.
​ماء بالليمون​
يمنح هذا المشروب الطبيعي المكوَّن من نصف ليمونة معصورة على قليل من الماء الدافئ الانتعاش.
الماء الدافئ​
شرب الماء الدافئ يرطب جسمك ويسرع عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمكن أن يساعد أيضًا على طرد السموم من الجسم.
​متى تتناول الشاي أو القهوة صباحًا؟​
- بمجرد الانتهاء من تناول أي من هذه المشروبات، تناول بعض المكسرات مثل اللوز المنقوع أو بذور اليقطين.
- بعد فترة قصيرة من تناول أي من هذه الأطعمة، يمكنك تناول الشاي أو القهوة في الصباح.

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