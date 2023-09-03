4 شخصيات تستعمر المريخ
التاريخ
9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) زعمت دراسة جديدة أن عددا قليلا من الأشخاص كفيل باستعمار كوكب المريخ، لكن يجب أن يتمتعوا بشخصية معينة.
ومن أجل تقدير عدد الأشخاص اللازمين لاستعمار الكوكب الأحمر، استخدم الباحثون محاكاة حاسوبية، تسمى <<إيه. بي.="" إم="">>، وهي برنامج يحسب مدى استجابة مجموعات الأفراد للسيناريوهات المعقدة، بناء على سمات شخصياتهم.
ولهذا السبب، نظرت <<إيه. بي.="" إم="">> في 4 أنواع من الشخصيات، وهي <<المطيع: غير="" التنافسي="" أو="" غير="" العدواني="" للغاية،="" والاجتماعي:="" المنفتح="" الذي="" يشعر="" بالرضا="" في="" بيئة="" اجتماعية،="" والمتوائم:="" المتكيف="" مع="" التغييرات="" في="" الروتين،="" والعصابي:="" الذي="" يتسم="" بالتنافسية="" والكفاح="">>، وفقا لموقع <>.
وغيّر النموذج الحاسوبي بعد ذلك عدد الأشخاص من كل نوع في أثناء قيامهم بمهام رئيسية على كوكب المريخ مثل التعدين والزراعة.
وفي النهاية، خلص الباحثون إلى أنه إذا كان معظم الناس طائعين أو اجتماعيين، فإن 22 شخصا فقط سيكونون كافين للحفاظ على مستعمرة المريخ. لكن في حال توافر عدد أكبر من الأشخاص العصابيين والأشخاص المتفاعلين، فسيكون عدد المستوطنين المطلوبين لاستعمار المريخ أكثر.
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