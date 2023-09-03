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4 شخصيات تستعمر المريخ

9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) زعمت دراسة جديدة أن عددا قليلا من الأشخاص كفيل باستعمار كوكب المريخ، لكن يجب أن يتمتعوا بشخصية ‏معينة.‏
ومن أجل تقدير عدد الأشخاص اللازمين لاستعمار الكوكب الأحمر، استخدم الباحثون محاكاة حاسوبية، تسمى <<إيه. بي.="" إم="">>، وهي برنامج يحسب مدى استجابة مجموعات الأفراد للسيناريوهات المعقدة، بناء على سمات شخصياتهم.
ولهذا السبب، نظرت <<إيه. بي.="" إم="">> في 4 أنواع من الشخصيات، وهي <<المطيع: غير="" التنافسي="" أو="" غير="" العدواني="" للغاية،="" والاجتماعي:="" المنفتح="" الذي="" يشعر="" بالرضا="" في="" بيئة="" اجتماعية،="" والمتوائم:="" المتكيف="" مع="" التغييرات="" في="" الروتين،="" والعصابي:="" الذي="" يتسم="" بالتنافسية="" والكفاح="">>، وفقا لموقع <>.
وغيّر النموذج الحاسوبي بعد ذلك عدد الأشخاص من كل نوع في أثناء قيامهم بمهام رئيسية على كوكب المريخ مثل التعدين والزراعة.
وفي النهاية، خلص الباحثون إلى أنه إذا كان معظم الناس طائعين أو اجتماعيين، فإن 22 شخصا فقط سيكونون كافين للحفاظ على مستعمرة المريخ. لكن في حال توافر عدد أكبر من الأشخاص العصابيين والأشخاص المتفاعلين، فسيكون عدد المستوطنين المطلوبين لاستعمار المريخ أكثر.

MENAFN03092023000089011017ID1107001114

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