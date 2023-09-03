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أسلاف الإنسان البدائي نجوا من الانقراض

9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف علماء في دراسة جديدة أن أسلاف الإنسان الأول نجوا من أزمة حقيقية وضخمة دفعتهم إلى حافة ‏الانقراض قبل حوالي 900 ألف عام.‏
ولفتت الدراسة التي نشرت الجمعة الماضي في مجلة <> العلمية، إلى أن ما يقرب من 98.7% من أسلاف البشر الحاليين على كوكب الأرض ماتوا في بداية حادثة <<عنق الزجاجة="">>، ولم يتبق منهم سوى ما يقرب من 1280 فردا تقريبا للحفاظ على السكان لمدة 117 ألف عام تقريبا، وفقا لوكالة <<شينخوا>> الصينية.
وللتوصل إلى هذه النتائج المثيرة، طوّرت مجموعة من العلماء من الصين وإيطاليا وأمريكا، طريقة جينية جديدة تسمى <<فيتكول>>، وهي القادرة على استنتاج حجم السكان السابق، واستخدمت لتحليل التسلسل الجيني (الجينوم) لـ3154 شخصا من السكان الأفارقة وغير الأفارقة.
وأشارت نتائج التحليل الجيني إلى أن أسلاف الإنسان الأول مروا بفترة طويلة وشديدة من <<عنق الزجاجة="">>، ربما أدت إلى تقليص التنوع الجيني للإنسان الحديث بنسبة 66% تقريبا، وكان ذلك الحدث متسقا مع اندماج اثنين من الكروموسومات السلفية، والتي تم تحديدها حاليا على أنها <<الكروموسوم 2="">> في السكان الذين يعيشون في الوقت الحالي.
وقد تزامن هذا الانخفاض كذلك مع التغيرات المناخية، التي حولت التجلد إلى أحداث طويلة الأمد، بالإضافة إلى انخفاض في درجات حرارة السطح البحري، وفترة طويلة محتملة من الجفاف في إفريقيا وأوراسيا، بحسب الدراسة.

MENAFN03092023000089011017ID1107001113

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