Monday, 04 September 2023 09:17 GMT

رابط يدعم علاج السمنة بالكهرباء

9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت دراسة علمية جديدة الرابط بين الذاكرة والشهية في الدماغ البشري، لتفسير السمنة.‏ واكتشف البحث الصادر عن كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا أن وجود اتصالات متقطعة بين الذاكرة والشهية، والتي تنظم دوائر الدماغ بشكل مباشر، تتفاعل مع <<مؤشر كتلة="" الجسم="">>، ولا سيما عند المرضى الذين يعانون اضطرابا أو إفراطا في تناول الطعام الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى السمنة مثل <<اضطراب الشراهة="">>، وفقا لموقع <>.
وأشار البحث إلى أن الأفراد الذين يعانون السمنة المفرطة لديهم ضعف في الاتصالات بين <<الحصين الظهراني="" الجانبي="">> ومنطقة <<ما تحت="" المهاد="" الجانبي="">>، مما قد يؤثر على قدرتهم على التحكم أو تنظيم الاستجابات العاطفية عند توقع حصولهم على وجبات غذائية.
يقع <<الحصين الظهراني="" الجانبي="">> في منطقة الدماغ التي تعالج الذاكرة، بينما توجد <<ما تحت="" المهاد="" الجانبي="">> في الجزء المسؤول عن إبقاء الجسم في حالة مستقرة، وتسمى <<التوازن>>.
وفي الدراسة، تمكن الباحثون من تقييم المرضى بمراقبة أدمغتهم كهربائيا في وحدة مراقبة الصرع، وراقبوا نشاط الدماغ. وعندما منحوهم <<مخفوق الحليب="" بالشوكولاتة="">>، اكتشفوا أن كلا من منطقتي <<الحصين الظهراني="" الجانبي="">> و<<ما تحت="" المهاد="" الجانبي="">> لديهم تنشطان في توقيت واحد عندما توقعا الحصول على وجبة مجزية.
كما أكد الباحثون وجود اتصال قوي للغاية بين المنطقتين في الدماغ لدى هؤلاء المرضى تحديدا.
وتوصل العلماء كذلك إلى أن ضعف دائرة <<ما تحت="" المهاد="">> و<<الحصين>> يتناسب طرديا مع <<مؤشر كتلة="" الجسم="">> لدى مرضى السمنة، حيث كان الاتصال أكثر اضطرابا لدى المشاركين الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم مرتفع.

MENAFN03092023000089011017ID1107001112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث