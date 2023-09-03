رابط يدعم علاج السمنة بالكهرباء
التاريخ
9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت دراسة علمية جديدة الرابط بين الذاكرة والشهية في الدماغ البشري، لتفسير السمنة. واكتشف البحث الصادر عن كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا أن وجود اتصالات متقطعة بين الذاكرة والشهية، والتي تنظم دوائر الدماغ بشكل مباشر، تتفاعل مع <<مؤشر كتلة="" الجسم="">>، ولا سيما عند المرضى الذين يعانون اضطرابا أو إفراطا في تناول الطعام الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى السمنة مثل <<اضطراب الشراهة="">>، وفقا لموقع <>.
وأشار البحث إلى أن الأفراد الذين يعانون السمنة المفرطة لديهم ضعف في الاتصالات بين <<الحصين الظهراني="" الجانبي="">> ومنطقة <<ما تحت="" المهاد="" الجانبي="">>، مما قد يؤثر على قدرتهم على التحكم أو تنظيم الاستجابات العاطفية عند توقع حصولهم على وجبات غذائية.
يقع <<الحصين الظهراني="" الجانبي="">> في منطقة الدماغ التي تعالج الذاكرة، بينما توجد <<ما تحت="" المهاد="" الجانبي="">> في الجزء المسؤول عن إبقاء الجسم في حالة مستقرة، وتسمى <<التوازن>>.
وفي الدراسة، تمكن الباحثون من تقييم المرضى بمراقبة أدمغتهم كهربائيا في وحدة مراقبة الصرع، وراقبوا نشاط الدماغ. وعندما منحوهم <<مخفوق الحليب="" بالشوكولاتة="">>، اكتشفوا أن كلا من منطقتي <<الحصين الظهراني="" الجانبي="">> و<<ما تحت="" المهاد="" الجانبي="">> لديهم تنشطان في توقيت واحد عندما توقعا الحصول على وجبة مجزية.
كما أكد الباحثون وجود اتصال قوي للغاية بين المنطقتين في الدماغ لدى هؤلاء المرضى تحديدا.
وتوصل العلماء كذلك إلى أن ضعف دائرة <<ما تحت="" المهاد="">> و<<الحصين>> يتناسب طرديا مع <<مؤشر كتلة="" الجسم="">> لدى مرضى السمنة، حيث كان الاتصال أكثر اضطرابا لدى المشاركين الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم مرتفع.
MENAFN03092023000089011017ID1107001112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.